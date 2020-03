Antonio Zequila “altezzoso e superbo”/ Le accuse di Patrick Pugliese e Andrea Denver

Antonio Zequila attaccato da Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 non è stata affatto semplice per l’attore napoletano che si è ritrovato attaccato su più fronti. Ad inizio puntato per via della lite con Sossio Aruta e sul finale con alcuni dei suoi compagni d’avventura. In particolare a puntare il dito contro il suo comportamento è stato inizialmente Patrick Ray Pugliese che, chiamato con Paolo Ciavarro a decidere chi dei suoi coinquilini trascinare in nomination, ha fatto il suo nome. “La motivazione di prima della sala Led della nomination per rimanere coerenti, ci siamo stabilizzati su quella” dice Patrick, ma è Pupo dallo studio a giudicare subito questa scelta: “siete stati coraggiosi, il gioco si fa duro, siamo quasi alla finale, non avrei mai scelto Zequila che è un concorrente tosto, avrei scelto una donna”. Antonio Zequila non ci sta ed esprime tutto il suo disappunto: “Patrick nonostante abbia questo atteggiamento da buonista e bravo ragazzo, è un grande giocatore ed è una persona falsa”.

Patrick Pugliese e Andrea Denver: “Antonio Zequila sei cambiato”

Patrick Pugliese cerca di difendersi dalle accuse di Antonio Zequila dicendo: “trovo che Antonio in queste ultime due settimane sia stato particolarmente altezzoso, superbo e Sossio può confermare questa cosa”. L’attore ci tiene a precisare quanto successo in settimana: “abbiamo fatto un gioco fuori dove c’era Aristide e avevamo giocato sulle domande, ma non ho offeso nessuno”. Nella casa però la situazione degenera con Antonio Zequila e Patrick che si scontrano apertamente davanti a tutti i coinquilini. Patrick rivolgendosi a Zequila dice: “ha parlato Paul Newman, che Fabio Testi ti insegni l’utilità” con l’attore che ribatte “insegnamela tu visto che sei più giovane di me”. L’ex concorrente del Grande Fratello 3 allora gli dice “ho fatto gli stessi grandi Hotel che hai fatto tu” con Zequila che lo zittisce “non dire scemenze”. Nella discussione si intromette anche Andrea Denver: “perdonami Anto, ma il tuo atteggiamento sul gruppo è cambiato nelle ultime due settimane. Io con te ho un buon rapporto, ma sul gruppo hai avuto un cambiamento di comportamento, un pò presuntuoso lo sei stato e spero che tu lo capisca e non lo prenda come un’offesa. E’ il mio punto di vista, ho visto questo cambiamento sul gruppo rispetto all’Antonio che ci ha accompagnato per 8/9 settimane”. Sul finale l’ultima parola poi è quella di Patrick che rivolgendosi ancora a Zequila dice: “te la tiri e ti sei montato la testa”



