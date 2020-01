Antonio Zequila/ Ancora al centro delle polemiche! (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila è finito nel mirino degli utenti social in queste ultime ore di Grande Fratello Vip 4. Mister Underware infatti ha avuto poco tatto nel parlare di Barbara Alberti, che secondo lui “può sbattere la testa in piscina dato che ci sono gli angoli duri”. Il polverone si è sollevato immediatamente e tanti hanno chiesto a gran voce che il concorrente venisse squalificato o comunque ammonito. Che fra i due non scorra buon sangue è sotto gli occhi di tutti, ma per una fetta del pubblico italiano Zequila avrebbe superato ampiamente il limite. Parole che assumono una luce diversa se si pensa che appena una settimana fa Roger Garth ha richiesto l’espulsione del concorrente per via di una frase violenta detta a Carlotta Maggiorana: “Ti dò un cazzotto e ti uccido”. Parole che secondo l’opinionista di Pomeriggio Cinque, meriterebbero la stessa attenzione ricevuta da Salvo Veneziano. Intanto, nel salotto di Barbara d’Urso è intervenuta anche Simona Tagli, l’ex di Antonio e sua partner per sette anni. “Un infedele, un’onda del mare, va e viene”, ha detto la showgirl. Secondo la Tagli, Er Mutanda sarebbe romantico quanto playboy e poi ha svelato di aver avuto un piccolo attrito con il suo ex prima del suo ingresso nella Casa. Quando la showgirl gli ha raccomandato di fare una bella esperienza, lui avrebbe risposto “Tu sei casta da dieci anni perchè nessuno ti vuole più, perchè non hai più i glutei in un certo modo, non hai più il physique du role”. Si prevede un confronto fra gli ex nel loft di Cinecittà?

Antonio Zequila, Grande Fratello Vip 4: diversi lati del suo carattere

Antonio Zequila sta mostrando diversi lati del suo carattere al Grande Fratello Vip 4. Il concorrente è stato uno dei primi a cercare di risollevare l’animo di Aristide Malnati, inventando un finto tour per riuscire a coinvolgere l’amico. Oltre ad un finto duello in stile western. Dall’altro capo del filo però, non possiamo non tenere in considerazione l’animo sensibile e fragile di Er Mutanda. Il ricordo del padre si affaccia spesso nei suoi pensieri e così è accaduto anche nei giorni scorsi. La ferita è ancora aperta, visto che il genitore è scomparso appena lo scorso dicembre, e Zequila ha fatto di tutto per stargli accanto. “Negli ultimi due anni sono stato il suo infermiere”, ha detto”, quando è morto è stato doloroso per me, ma un sollievo per lui”. Una diretta finita in lacrime che ha mostrato forse uno dei volti nascosti di Zequila, che durante i momenti quotidiani nella casa fatica a far emergere questo suo lato così emotivo.

