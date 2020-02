ANTONIO ZEQUILA/ Ancora contro Partick Pugliese, “Sta merd*” (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila non ha indietreggiato di un solo passo al Grande Fratello Vip 4. Dopo essere finito nel mirino del web per via delle frasi poco carine dette nei confronti di Patrick Pugliese, l’attore non accenna a rimettersi in riga e continua a prendere di mira il concorrente. Scherzi organizzati con Andrea Denver, ormai suo complice in tutto, compreso lo scherzo fatto al mattino nei confronti dell’Highlander. Antonio e Andrea infatti hanno deciso di prendere delle corde e di legare i piedi di Patrick al letto, in modo che non si potesse alzare per tutto il giorno. Uno scherzetto organizzato tra l’altro con la complicità di Aristide Malnati, che ha pure suggerito come usare le corde per ottenere la massima efficacia. Il web ancora una volta è insorto contro Zequila, a causa di una frase detta a Paola Di Benedetto: “Ce l’hanno mandato qua come esperimento, è un escremento della natura. Sangue, escrementi e siero. Patrick, eccolo là sta mer**”. Vista la squalifica di Salvo Veneziano, i telespettatori continuano a richiedere a gran voce che anche l’artista faccia la stessa fine. Alcuni lo tacciano di bullismo, chiedono provvedimenti agli autori. Cosa succederà?

AMORE E LACRIME, “IL PIANTO NON È MAI UN SEGNO DI DEBOLEZZA”

Antonio Zequila ci sta mostrando sempre di più i due lati della sua personalità. Non è solo quel giocherellone pronto a superare i limiti che prende di mira Patrick Pugliese. E’ con Paolo Ciavarro che l’attore diventa serio e parla d’amore. Il ragazzo infatti si è emozionato molto parlando con Adriana Volpe e non riesce a riconoscersi. Si complimenta però con Zequila per riuscire sempre a mettersi a nudo. “Sapessi quello che c’ho dentro io […] è giusto che tu viva la tua gioventù”, ha detto Zequila, “il pianto non è mai un segno di debolezza”. Poi il concorrente gli ha chiesto ancora se fosse single: alla sua risposta affermativa, gli ha suggerito di viversi quella storia. Ovviamente si riferisce a Clizia Incorvaia, con cui entrambi hanno creato un bel feeling. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Paolo Ciavarro. Da non dimenticare infatti che l’artista ha approfittato di un massaggio fatto alla ragazza per darle anche due baci sul collo. Certo, delicati, ma significativi agli occhi dei fan. Del resto Zequila si è già dichiarato nei giorni scorsi, anche se ha ricevuto un bel due di picche.

