Antonio Zequila/ Antonella Elia e Sossio Aruta: è guerra aperta! (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila è finito nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, fra cui Paola Di Benedetto. La modella infatti ha avuto modo di studiare a lungo il comportamento dell’attore e ha concluso che alcuni suoi modi di fare sarebbero solo frutti di una finzione. Specialmente dopo aver dato il voto a Sara Soldati, senza alcuna motivazione reale, per poi chiederle scusa di fronte. Un modus operandi già adottato in passato con Adriana Volpe, che aveva attaccato in modo acceso e con cui poi si era scusato approfittando di un momento di preghiera con il resto del gruppo. L’ex Madre Natura però non è la sola ad avere il dente avvelenato con Zequila, visto che negli ultimi giorni anche il rapporto fra l’artista e Antonella Elia è tracimato in modo imprevisto. Fingendo una telefonata con l’immaginaria Carmela, Antonio ha esternato il proprio pensiero sulla showgirl: “Non mi devo far provocare, ma tanto quella è nata per provocare. E’ una persona instabile e offensiva. Piange, fa le lacrime di coccodrillo. Si mette un’ora a piangere in sauna per compensare le cattiverie che dice”. La lite però è sempre dietro l’angolo anche per Er Mutanda, che ieri notte ha avuto da ridire anche con l’amico/nemico Sossio Aruta. L’ex calciatore infatti è intervenuto, come Antonio, in occasione di una lite fra Antonella e Fernanda Lessa, quest’ultima colpevole di aver rubato dei biscotti alla prima. Un’accusa confermata da Sossio e che l’attore ha cercato in qualche modo di spegnere: “Adesso basta. Perchè sta in nomination, ora ha bisogno dei certificati”. Antonella però lo ha accusato di averla spinta e si averle fatto male al polso, ma Zequila ha continuato a spiegare la situazione a Patrick Pugliese: “Stavano litigando, io le ho divise. Che ne so dei tuoi biscotti, io stavo giocando a carte”. L’ex calciatore a quel punto ha dato di nuovo ragione all’ex velina, ma Antonio non lo ha digerito: “Abbassa le parole, cerca di parlare in italiano corretto”. Una frase che ha subito sollevato ulteriori malumori e provocato una risposta accesa da parte di Aruta.

ANTONIO ZEQUILA E IL CHIARIMENTO CON ARISTIDE MALNATI

Antonio Zequila sta manifestando i primi segni di gelosia al Grande Fratello Vip. Questa volta a deluderlo è stato il caro amico Aristide Malnati, con cui ha sempre mantenuto un comportamento corretto. Questo però non gli ha impedito di rimanerci male nel vedere l’egittologo segnare un’assenza durante un momento di raccoglimento del gruppo, solo per stare con Antonella Elia. “Vedi io ad Aristide voglio bene”, ha confidato l’attore a Licia Nunez, “c’è libero arbitrio, ma alcune sue scelte non le condivido. Questa mattina ci sono rimasto male, avrei interrotto lo yoga”. L’attrice ha cercato di rincuorarlo, spingendolo a pensare che ogni persona è diversa e che ognuno è libero di agire come meglio crede. “Passerò gli ultimi giorni da solo con te, a questo punto”, ha risposto Er Mutanda. Poi ha deciso di parlarne proprio con Aristide e di comunicargli il proprio dispiacere. “Ci tenevo a stare insieme perchè lo abbiamo sempre fatto, mi sentivo di dirtelo”, ha sottolineato. “Tu sei dispiaciuto per me, lo capisco”, ha risposto l’archeologo, “ma volevo finire il programma con Antonella, ci avrei tenuto anche io, ma non è stato possibile”. L’attore a quel punto ha ribadito di aver solo voluto esternargli il proprio sentire e di ritenerlo libero di agire come meglio crede, anche se gli ha anche ricordato un altro dettaglio: “Avevo chiesto più volte quando finivate, è un peccato”. Aristide a quel punto gli ha fatto notare che sarebbero stati sufficienti altri cinque minuti di attesa. Poi gli ha proposto di rimediare l’indomani. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Aristide Malnati



