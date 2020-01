ANTONIO ZEQUILA BESTEMMIA AL GRANDE FRATELLO VIP 4?/ Video, il comunicato: “No!”

Pochi giorni di permanenza nella Casa e già sono varie le accuse contro alcuni dei concorrenti. Oggi in particolare è balzato al centro delle polemiche Antonio Zequila che, secondo alcuni telespettatori, avrebbe bestemmiato. Dopo alcune ore dall’accaduto, è finalmente giunto il comunicato del Grande Fratello con la decisione su Zequila e la presunta bestemmia. Ecco quanto si legge: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma.” Dunque nessuna bestemmia per Zequila, ma solo un audio dunque ingannevole secondo gli addetti ai lavori. Una versione che, tuttavia, non convince del tutto i telespettatori, alcuni dei quali convinti che la bestemmia invece ci sia stata e sia stata anche abbastanza chiara. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTONIO ZEQUILA A RISCHIO ELIMINAZIONE?

La prima bestemmia di questo Grande Fratello Vip 4 potrebbe essere di Antonio Zequila, questo è quello che si vocifera in queste ore sui social proprio mentre in molti sono indignati per via delle parole di Salvo Veneziano ai danni dell’influencer De Panicis e di tutte le donne. Mettendo da parte le parole violenze del pizzaiolo siciliano, adesso ha preso piede la possibilità che Antonio Zequila abbia bestemmiato e non durante una lite o una discussione ma durante un piccolo scambio di battute con gli altri inquilini della casa mentre si trova comodamente seduto sul divano. Proprio tra una risatina e l’altra, un utente è riuscito a beccare il presunto momento in cui Zequila avrebbe bestemmiato dicendo “Poco D*o”. Come spesso avviene in questi casi è molto difficile distinguere le sue parole soprattutto perché poi l’attore lo ha ripetuto un altro paio di volte cambiando un po’ la frase.

ANTONIO ZEQUILA HA BESTEMMIATO AL GRANDE FRATELLO VIP 4?

Proprio questo suo voler “camuffare” ha lasciato pensare agli utenti che la sua presunta bestemmia in realtà sia vera e questo potrebbe significare solo una cosa per lui: Antonio Zequila sarà espulso dal Grande Fratello Vip 4? Già in passato è successo lo stesso e il gieffino ci ha lasciato le penne (uno su tutti, proprio nella versione Vip, è stato Marco Predolin). Sarà lo stesso per Zequila? Al momento tutto tace sulla questione ma sicuramente potrebbe essere al centro della prossima puntata in onda mercoledì sera insieme a quello che è stato detto da Salvo con gli altri ex gieffini. Siamo solo a lunedì e già la puntata si prospetta come una serie di castighi e decisioni importanti da prendere anche se in molti sui social fanno notare che non è così chiara e che, forse, non se ne parlerà nemmeno in futuro.

Ecco il video del momento:

Ecco il video della bestemmia di Zequila! Oltre ad essere chiarissima, il fatto che provi poi a storpiarla due/tre volte fa capire che si è reso subito conto dell’errore… #gfvip #gfvip3 pic.twitter.com/F5OaUwXnrE — IL MERCANTE (@ILMERCANTE4) January 13, 2020





