Antonio Zequila: “Cerco moglie”/ “Mia mamma Carmela mi vuole buttare fuori casa!”

Antonio Zequila cerca moglie. Il grande latin lover, che solo poche settimane fa è tornato al centro del gossip per il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per il presunto flirt con la contessa De Blanck, è pronto ad accasarsi. Lo ha ammesso nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, durante la quale ha sottolineato che a spingerlo in questa direzione è stata anche sua mamma, la signora Carmela. “So che tua mamma ti vuole fuori da casa!” ha esordito Fredella, “Addirittura mi sta cambiando serratura!” ha scherzato Zequila, per poi chiarire “Più che altro perché lei vorrebbe che mi facessi una famiglia, avessi un figlio, è un po’ preoccupata che io possa rimanere da solo ma da solo non ci sto mai anche se mi piacerebbe crearmi una famiglia”.

Antonio Zequila “cacciato” da mamma Carmela: “Vuole che mi faccio una famiglia!”

Antonio Zequila ha dichiarato che, nonostante la sua sia una vita ricca di emozioni, avere una famiglia rimane uno dei desideri più grandi. Sostiene però di vivere molto bene anche ora, a casa con la sua mamma: “Viviamo in una villetta, lei sta ad un piano e io all’altro. – così ha spiegato – Io ho vissuto un processo involutivo: sono andato via di casa a 18 anni a Roma per il mio futuro di attore, poi quando i miei genitori si sono trasferiti a Roma, sono tornato da loro. Siccome sono il bene più prezioso non ho voluto perdere la loro vicinanza!” ha ammesso l’attore. Intervenuta poi in radio, la signora Carmela ha confermato il desiderio che suo figlio trovi una moglie: “Quando sta a casa è un tornato, mi secca tutte le piante!” ha commentato divertita.



