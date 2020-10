Antonio Zequila, chi è l’ex fiamma?/ “Pronto ad un confronto al Grande Fratello Vip”

Chi è l’ex fiamma di Antonio Zequila? L’attore nonché ex inquilino della Casa del Grande Fratello Vip sta per fare il suo ritorno tra le note 4 mura per avere un confronto con una donna che per lui è stata molto speciale. Ad annunciarlo in diretta è stato Alfonso Signorini, svelando che il ritorno di Zequila è legato proprio a questioni di cuore. Sì, ma chi è questa misteriosa ex fidanzata o, comunque, fiamma? Al momento non c’è certezza ma è facile fare una selezione. Potremmo infatti escludere la contessa Patrizia De Blanck, che dei suoi amori non ha mai fatto mistero ma ha anzi sempre esposto chiaramente le questioni di cuore che l’hanno vista protagonista.

Antonio Zequila, ecco chi potrebbe essere l’ex fiamma che sta al Grande Fratello Vip

Potremmo probabilmente escludere anche le concorrenti più giovani della Casa, come Adua Del Vesco, Dayane Mello e Guenda Goria. Restano, dunque, Matilde Brandi – comunque legata sentimentalmente da anni e mamma di due figlie – e Stefania Orlando, anche lei legata da ben 14 anni ad un uomo. Potrebbe comunque trattarsi di un flirt giovanile e, dunque, risalente a molti anni fa. Resta, inoltre, anche Maria Teresa Ruta, anche se il vero colpo di scena arriverebbe qualora Zequila svelasse di aver avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci (in questo periodo protagonista di numerosi gossip sotto questo punto di vista). Non ci resta che attendere l’annuncio dell’attore.



