Antonio Zequila: “con Adriana Volpe storia di una notte”/ “Dirò tutto” (GF Vip)

Antonio Zequila continua a parlare della sua pregressa conoscenza con Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Durante la puntata di lunedì 24 febbraio, durante il confronto live con Adriana Volpe, ad Alfonso Signorini, Zequila ha smentito di aver avuto una storia con la conduttrice spiegando di essersi sbagliato nell’esprimersi. Tuttavia, durante una chiacchierata con Antonella Elia, Zequila è tornato sui suoi passi confermando di aver avuto un flirt con Adriana ben trent’anni fa. “Chiarirò questa cosa al costo di sembrare inelegante”, insiste lui che, ricordando il periodo in cui conobbe Adriana, ha aggiunto – “ero bello come il sole” ribadendo che, all’epoca, nessuna donna resisteva al suo fascino. Come reagirà Adriana Volpe di fronte all’ennesima dichiarazione di Zequila?

Antonio Zequila: “con Adriana Volpe storia di una notte, sembrerà inelegante ma dirò tutto”

Antonio Zequila è intenzionato a raccontare tutto ciò che è accaduto con Adriana Volpe ben trent’anni fa. A sostenerlo è Antonella Elia che crede fortemente alla versione di Antonio. “Tu dici che hai avuto una ‘one night stand’ e lei non vuole ammettere, se io vado con un uomo non ho problemi a dirlo”, le dice Antonella che, tuttavia, cerca di farlo ragionare e di fargli capire il motivo che spinge Adriana a negare il loro flirt – “Il tuo dichiarare le conquiste fa sì che le donne diventano delle medaglie, e magari lei non vuole far parte di queste medaglie”, gli dice la Elia. Antonio, però, toccato nell’orgoglio, aggiunge: “30 anni fa ero già Zequila, il gap c’era tra me e lei”. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, dunque, ci sarà un nuovo confronto-scontro tra Zequila e Adriana Volpe?

