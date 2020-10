Antonio Zequila/ “Con la contessa De Blanck uno scherzo” e su Gregoraci-Pretelli…

Antonio Zequila è stato ospite oggi del buon Francesco Fredella in esclusiva su Rtl 102.5, pronto a commentare il suo ingresso al GF Vip e i concorrenti dell’edizione. Lo scorso lunedì il noto attore è entrato in punta di piedi nel corso della puntata del Grande Fratello Vip per un confronto con Patrizia De Blanck poi esploso come una bomba. Ma si è trattato davvero di uno scherzo? “Mi è dispiaciuto molto che la contessa non abbia carpito e capito lo scherzo, perchè forse stando là dentro uno perde la cognizione del tempo e della situazione”. Zequila sa benissimo come ci si può sentire in qualità di concorrente del reality che lo ha visto protagonista della passata edizione. “Io ho scherzato perchè le voglio molto bene come se volessi bene alla mia mamma”, ha aggiunto Zequila, ricordando la lunga amicizia di 30 anni durante i quali hanno anche fatto un film insieme. Quindi Zequila ha voluto precisare che “era uno scherzo architettato con gli autori” e che avrebbe riscosso un grande successo facendo divertire molto i telespettatori e portando la contessa a sbottare nuovamente.

ANTONIO ZEQUILA, IL SUO COMMENTO SULLA COPPIA PRETELLI-GREGORACI

Nel corso della sua ospitata radiofonica, Antonio Zequila ha negato di aver preso contatti con Franceska Pepe, “però la vita è lunga e io lascio fare al fato”, ha commentato sfoggiando la sua innata ironia. “Nella mia vita non mi sono mai posto limiti”, ha aggiunto. Pur essendo nella medesima puntata, entrambi chiamati a confrontarsi con gli inquilini della casa, Zequila ha svelato di non aver avuto modo di incontrare la ex gieffina: “La sorte non ha voluto”, ha ammesso. Indubbiamente l’attore ha contribuito con la sua presenza nell’ultima puntata anche a far collezionare interessanti risultati in termini di ascolti. Ma cosa ne pensa Zequila dell’ipotesi avanzata da Fredella di farlo entrare nella Casa, magari accompagnato da Pappalardo? “A questo punto aggiungerei anche Otelma e Giucas Casella, per lo meno facciamo un cast stellare”, ha scherzato l’ospite radiofonico della puntata di oggi. Zequila, pur preferendo stare a casa sua, non ha escluso del tutto l’idea di ritornare come concorrente. E sull’idea di calarsi nei panni di opinionista, non ha risparmiato una frecciatina alla sua ex inquilina Antonella: “Buttiamo via la Elia, dai!”. Antonio ha poi dato un giudizio anche su alcuni concorrenti di questa edizione riservando belle parole a Pierpaolo Pretelli e un po’ meno ad Elisabetta Gregoraci: “il problema è che anche se va Brad Pitt la Gregoraci non molla il sostentamento di Briatore”. Per Antonio, dunque, non ci sarebbe alcun uomo fuori ed anzi la conduttrice sarebbe davvero interessata all’ex Velino ma forse un po’ di più, a suo dire, all’assegno mensile dell’ex marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA