Antonio Zequila, confessione choc/ Tra problema emorroidi e la mancanza della sua ex.. (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila si è reso protagonista di un momento imbarazzante al Grande Fratello Vip 4. Sicuro di poter fare una confidenza a tu per tu con Antonella Elia, ha rivelato in realtà un dettaglio intimo che ha sentito tutta l’Italia. “Poi ti spiegherò cosa mi è successo, ti dirò perché non posso fare i pesi”, ha detto, per poi abbassare la voce nella speranza di non essere ascoltato, “ho avuto un problema serio di emorroidi”. Svelato quindi uno dei misteri sull’attore, che nelle ultime ore è ritornato ad infiammare il web per via del suo scontro con Teresanna Pugliese. La produzione ha incaricato i concorrenti di affrontare una prova di recitazione e Antonio non si è di certo tirato indietro. Sapendo però della situazione tesa fra Valeria Marini e Antonella Elia, ha cercato di fare un po’ da paciere, ma senza riuscirci. D’accordo con la produzione, l’artista infatti ha proposto di rimescolare i due gruppi scelti e di evitare che le due showgirl giocassero nello stesso team. “Non sono d’accordo, il gruppo rimane così. Perchè una di loro adesso deve andare a fare le scene con Zequila”, ha replicato Adriana Volpe. “Mi sono stufato di questo atteggiamento”, ha sbottato subito Zequila, “la mia era una proposta. Faccio io l’aiuto regista di Fabio Testi, non voglio partecipare. Non sono all’altezza di recitare con questi attori”. Teresanna ha deciso di intervenire per dire la sua, pungendo sul vivo l’attore. “Antonio ma la tua umiltà e professionalità dove arriva?”, ha detto, “stiamo facendo un gioco, non stiamo facendo nessun film.

Sei tu che dici ‘Io faccio l’attore, io faccio questo e quello’…”. Al che Zequila le ha ricordato di poterle mostrare il curriculum, caso mai volesse verificare le sue credenziali. “Il tuo curriculum ormai ce lo hai sfilato ogni giorno, lo conosciamo”, ha risposto però l’ex tronista. I toni alla fine si sono accesi: “Mi dicono che sono un galletto”, ha detto l’artista, “mi sono otto le scatole di sentire delle ca**ate e che non vogliono recitare con me. E allora lasciamo stare che tanto non sono capace di recitare…Comunque Abbassa la voce, non mi devi urlare in testa”. Il giorno dopo, Antonio ha deciso di fumare il calumet della pace con la Pugliese. “Mi dispiace per quelloche hai detto l’altro giorno, io non ho oltraggiato nessuno e tu ti sei persa un pezzo”, le ha fatto notare. Teresanna però ha difeso le sue idee: vorrebbe che lui mettesse pace, invece ha notato che spesso alimenta le discussioni. “Non è andata così”, ha replicato lui, “Adriana mi aveva detto che Sara e Paola non volevano recitare con me, quando in realtà io e Denver volevamo fare una sostituzione solo per dividere Valeria e Antonella”. L’ex tronista gli ha fatto quindi le sue scuse, anche se Zequila le ha ricordato di essere orgoglioso solo quando si parla di cinema. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Teresanna Pugliese.

Antonio Zequila, Grande Fratello Vip 4: l’ex fidanzata e…

Non passa giorno che Antonio Zequila non ricordi l’ex fidanzata al Grande Fratello Vip 4. Mentre nella Casa sembrano essersi spenti certi bollori, l’attore ha ripreso il discorso durante una sauna con Patrick Pugliese. “A volte ho un po’ di malinconia“, ha confessato, “le ho scritto una lettera a San Valentino. Mi piacerebbe anche solo vederla e salutarla, non la vedo da fine settembre. Ci siamo amati alla follia e credo che ancora ci amiamo“. Zequila infatti è rimasto scottato dalla rottura con Marina e spera che ci possa essere la possibilità di riprendere le redini del loro rapporto. Anche se nel corso degli otto anni vissuti insieme, è sicuro di essersi sempre comportato in modo più che serio nei confronti dell’ex compagna. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Patrick Pugliese. L’ex tronista però non è l’unica ad aver avuto da ridire con l’attore. Nei minuti precedenti allo scontro, Zequila infatti ha sentito alcune parole di Paola Di Benedetto, con cui sottolineava di non voler recitare nella sua stessa squadra. “Dimmele in faccia però le cose eh”, ha sottolineato all’ex Madre Natura, invitandola a non sparlottare alle sue spalle. “Non è un mistero che non mi piaccia questa persona”, ha detto la ragazza in un successivo confessionale. Da quando i due hanno avuto la famosa lite in diretta, non sono più riusciti a trovare un punto d’incontro. Anche se sembrava che nei giorni successivi fossero riusciti per lo meno a ridimensionare quanto accaduto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA