Antonio Zequila e Adriano Pappalardo/ “Dopo lite di 15 anni fa potrebbero far pace”

Antonio Zequila e Adriano Pappalardo sono pronti a fare pace dopo la lite furibonda di 15 anni fa? Anche i più giovani sanno cosa accadde su Rai 1, del resto è stata la prima vera “rissa” televisiva in diretta. Era il 22 gennaio 2006 e lo scontro si consumò a Domenica In perché, secondo l’attore, il cantante avrebbe insultato la madre nei camerini. I toni di Zequila si fecero subito molto accesi. Di acqua sotto i ponti ne è passata in quindici anni, però all’orizzonte c’è una novità clamorosa. A lanciare l’indiscrezione è stato Francesco Fredella a Libero. Il noto giornalista ha rivelato che potrebbe esserci una stretta di mano in favore di telecamera. Forse durante un reality? Ci sarebbero diversi programmi pronti a cogliere l’occasione di mandare in tv la pace tra i due.

Nel dietro le quinte si starebbe accarezzando l’idea di organizzare una reunion tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo. Ma i diretti interessati accetterebbero? Non è affatto escluso che possano dire sì per mettere la parola fine ad un caso che in realtà non è stato mai chiuso.

ANTONIO ZEQUILA E ADRIANO PAPPALARDO, PACE DOPO 15 ANNI?

L’occasione poteva essere colta quando Antonio Zequila ha partecipato al Grande Fratello Vip. Le cose però sono andate diversamente. Forse i tempi per la pace con Adriano Pappalardo non erano maturi. «Dopo tanti anni di sacrifici ero protagonista di Domenica In, il giorno dopo la lite venni epurato dalla Rai», disse ad Antonella Elia all’interno della Casa più spiata d’Italia. Però il tema fu affrontato dallo stesso attore nei mesi scorsi, lanciando un amo che ora qualcuno potrebbe decidere di raccogliere. «Tornerei al Grande Fratello Vip con Adriano Pappalardo. Sarebbe una bella edizione. E poi sarebbe bello se ci fossero anche Otelma e Giucas Casella», disse nell’ottobre scorso ai microfoni di Francesco Fredella a RTL 102.5 News. A quanto pare, in questi 15 anni Antonio Zequila e Adriano Pappalardo non si sarebbero più incontrati. L’attore però avrebbe fatto in modo di sondare il terreno col cantante per capire se si possa arrivare ad una pace. E forse il momento giusto potrebbe essere arrivato…

