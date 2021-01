Antonio Zequila è fidanzato?/ “Sempre innamorato, ma non indovinerete mai…”

Il nuovo anno regala una nuova fidanzata ad Antonio Zequila? Forse. E’ lo stesso cinquantasettenne di Atrani a svelare novità molto importanti a livello personale, sia per quanto riguarda il piano lavorativo che sentimentale. “Ho grandi progetti di lavoro per la televisione, ma non posso aggiungere altro in questo momento”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello nella sua ospitata da Francesco Fredella, durante la diretta fiume di RTL102.5. L’ex gieffino, che in passato ha recitato insieme a Franco Zeffirelli, non si sbottona più di tanto sui suoi progetti personali, ma assicura che non farà ritorno al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini: “Non si tratta di questo perché ho già dato”. Da quanto lasciano trapelare alcuni esperti di tv e spettacolo sembra che ci siano davvero grandi cose all’orizzonte per Antonio Zequila. Lavoro, ma non solo. Come detto l’attore pare abbia cominciato il nuovo anno al fianco di una persona speciale. In tanti, quindi, stanno provando a capire chi potrebbe essere la misteriosa fidanzata di Antonio Zequila, visto che il nome è ancora top secret. “Non lo indovinerete mai”, ha concluso sibillino il cinquantasettenne campano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA