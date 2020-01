Antonio Zequila e Valeria Marini sono stati insieme/ “È stato un flirt di gioventù”

Inizia col botto la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini riporta al centro dell’attenzione l’ingresso della scorsa settimana di Valeria Marini e gli insulti fatti da alcuni dei coinquilini. Tra questi anche Antonio Zequila che ha detto di lei “Un ces*o, nu cul tant!” L’attore cerca di giustificare le sue dichiarazioni ma in modo non proprio credibile. Si becca allora la strigliata di Alfonso Signorini ma anche quella di Wanda Nara che interviene, lanciando poi una vera e propria bomba in studio.

Antonio Zequila conferma il flirt con Valeria Marini!

“Come puoi parlare così di una donna con la quale sei stato a letto?” dichiara Wanda Nara, rivolgendosi ad Antonio Zequila. Alfonso Signorini prende allora parola “Ma stai lanciando una bomba!”, e la Nara specifica “Ma lo ha detto lui! Vuoi che ti faccio un disegno? Ho capito quello che volevi dire attraverso lo schermo, hai detto che c’è stato qualcosa tra di noi!” È a questo punto che Zequila conferma tutto: “Ma quello è successo quando eravamo giovani, è un flirt di gioventù! Cero che è successo, è successo sì!” Alfonso applaude, contento dell’ammissione e ancora un po’ stupito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA