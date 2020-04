Antonio Zequila eliminato?/ L’ex fidanzata Marina lo attende ma lui vuole la finale… (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila è di nuovo sul piede di guerra al Grande Fratello Vip 4. In questi ultimi giorni, l’attore ha avuto da ridire con diversi concorrenti, prima fra tutte Teresanna Pugliese. Su invito della produzione, i concorrenti si sono lanciati infatti nella realizzazione di un film, trasformato poi in soap da Zequila. Il suo impegno è stato subito evidente: l’attore si è messo a scrivere la trama, ha scelto il cast artistico e poi ha cercato di coinvolgere il resto del gruppo. Alcuni però, come Teresanna, non hanno visto di buon occhio la serietà con cui Zequila si è approcciato al gioco. Dopo un piccolo scontro con la Pugliese, Antonio si è allontanato amareggiato ed è stato raggiunto da Paolo Ciavarro, presente anche durante lo scontro con la ragazza. Le sue parole però non sono servite a nulla e l’umore di Antonio è rimasto più che nero. Nei giorni successivi poi la situazione è peggiorata ancora di più, soprattutto perchè Sossio Aruta, Andrea Denver e Antonella Elia hanno realizzato una poesia su di lui che non gli è piaciuta affatto. Soprattutto per alcuni termini. “Ho letto che c’è scritto vanitoso e mi sta bene”, ha detto all’ex calciatore, “ma quell’altra parola proprio no e ti prego di cancellarla“. Sossio ha cercato di minimizzare tutto e di chiudere il discorso, ma l’attore è rimasto duramente colpito dallo scritto. Anzi è andato subito dall’amico Aristide Malnati a chiedere il suo parere. “Ti piace quello che hanno scritto?“, gli ha chiesto. “Assolutamente no, volevo cancellarlo“, ha risposto il Mummy. “Se domani dovessi uscire, voglio che mi accompagni tu alla porta. Non voglio nessun altro”, ha sentenziato l’attore, “con questo gioco vengono fuori i caratteri delle persone“. Questa sera infatti Antonio affronterà il verdetto del televoto, che stabilirà chi fra lui, Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese dovrà abbandonare il reality.

Antonio Zequila, Grande Fratello Vip 4: l’ex fidanzata Marina sempre nel cuore

Il pensiero di Antonio Zequila si è più volte soffermato su una persona esterna al Grande Fratello Vip 2020, con cui ha vissuto anni bellissimi. Parliamo ovviamente dell’ex fidanzata Marina Fadda, che in più di un’occasione ha rivelato di voler sposare. Nelle ultime puntate Marina si è fatta sentire e tramite lettera gli ha fatto sapere di voler ricominciare la loro relazione, non appena l’attore uscirà dal gioco. Questo non vuol dire però che accetterà di avanzare verso l’altare al suo fianco: “Con la sua proposta Antonio ha suggellato il nostro riavvicinamento”, ha detto al settimanale Oggi, “io sono già stata sposata una volta e non ci credo più. Non mi serve firmare un contratto con lui: preferisco scegliersi ogni giorno”. Una decisione che potrebbero spingere Zequila a chiudere in fretta e furia l’esperienza del reality, senza pensarci due volte, e correre fra le braccia di Marina. Lo spirito competitivo all’artista però non manca: lo ha dimostrato con i vari scontri vissuti con Sossio Aruta, ma da diversi giorni ormai, è sempre più stanco. Delle dinamiche gieffine, di certe accuse, di non essere compreso. Secondo Patrick Pugliese, Antonio sta vivendo in questi giorni la sindrome del nominato, che lo ha spinto a tirare fuori il peggio da se stesso. Anche se negli ultimi giorni l’attore sembrava essere ritornato sui suoi passi nel rapporto con Antonella Elia, a cui ha fatto un gesto d’affetto. Un atteggiamento però che agli occhi della showgirl non è piaciuto: “Mi ha fatto tenerezza, ma continuo a non parlargli”, ha rivelato a Paola Di Benedetto, “non è cambiato niente”.



