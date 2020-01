Antonio Zequila/ “Er Mutanda? Quel soprannome mi fa cag*re!” (Grande Fratello Vip 4)

Antonio Zequila è uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza da mercoledì 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Per l’attore si tratta della seconda esperienza all’interno di un reality dove l’avventura all’Isola dei Famosi 3 che gli valse il famoso soprannome de Er Mutanda. Parlando proprio di questo “nomignolo” l’ex modello durante un’intervista rilasciata a Il Giornale ha dichiarato: “lo scriva testualmente, la prego. Quel soprannome mi fa cagare! Il copyright di quel termine inappropriato appartiene ad Elena Santarelli, non a me. Tra l’altro io non indossavo un paio di mutande, ma un costume bianco e la cosa poteva essere giustificata nel 2006, quando successe, non certo ora che siamo nel 2019”. Ricordando la genesi di quel soprannome, Zequila ha parlato anche di Elena Santarelli con cui ha condiviso l’esperienza de L’Isola: “non ci siamo più visti, né sentiti. Lei ha fatto la sua strada, io ho fatto la mia. Nel mio curriculum vanto la piece teatrale Sei personaggi in cerca di autore con la regia di Zeffirelli, il Festival dei Tre Mondi, Bukowski. Io non vengo da Uomini e Donne o dalla scuderia di Lele Mora. Io sono un attore, le mutande le lascio da lavare agli altri in lavanderia”.

Antonio Zequila: “Sono una persona solare, positiva”

La fama di Antonio Zequila purtroppo è legata anche ad un altro disastroso evento televisivo che lo vide protagonista durante una vecchia Domenica In di Mara Venier. In quell’occasione l’attore perse letteralmente la testa lasciandosi andare ad una sfuriata in diretta contro Adriano Pappalardo. Un evento che entrambi i protagonisti hanno pagato caro come ha sottolineato l’attore: “fu un incidente di percorso. Sbagliammo entrambi ed entrambi ne subimmo le conseguenze. Io l’ho pagata molto duramente”. Di tempo ne è passato da quello scivolone televisivo che Zequila ricorda con grande dispiacere, ma parlando di sè rivela: “sono una persona solare, positiva. Questo mi ha sempre aiutato a guardare avanti nella vita”.

Antonio Zequila fidanzata: si chiama Ines Muriel

Stando ad una delle ultime interviste, Antonio Zequila è felicemente fidanzato con una donna che si chiama Ines. A parlarne liberamente è stato proprio l’attore durante un’intervista rilasciata a Il Giornale: “si chiama Ines Muriel, è italo-spagnola ed è una mia coetanea. L’ho conosciuta a casa di amici a Roma, ci siamo piaciuti e abbiamo iniziato l’avventura dell’amore. Lei vive in Sardegna e lì lavora nel campo del design dentistico. Siamo una coppia da molti anni, nemmeno mi ricordo da quanto perché per me gli anniversari si fondono con la quotidianità. Ci vediamo nei weekend, lei viene a trovarmi a Genzano o vado io da lei in Sardegna. Facciamo assieme le vacanze estive, è un amore a distanza, ma solido. Quest’estate, ad esempio, andremo venti giorni a Formentera. Non programmo una convivenza perché i miei genitori sono malridotti e non me la sento di lasciarli da soli. Infatti, vivo ancora con loro”.



