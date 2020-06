Antonio Zequila/ “Escluso da Fabio Testi? Riunirò la mia fazione. E con Aristide…”

Pubblicità

A due mesi dalla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Fabio Testi ha pensato bene di approfittare della fine del lockdown per riunirsi nella sua tenuta con alcuni gieffini ed ex compagni di avventura e, in particolare, con Adriana Volpe, Teresanna Pugliese, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Fernanda Lessa. Gli assenti erano davvero tanti ma quello che ci è rimasto un po’ male è Antonio Zequila. C’è da dire che l’attore aveva annunciato ufficialmente di aver rotto i ponti con tutti i partecipanti del reality, tutti tranne Aristide sembra, e allora perché attendeva un invito? Intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 ha chiarito: “Nella casa c’erano due fazioni, loro si sono riuniti a Verona, noi ci riuniremo a Roma senza Romeo e Giulietta..”

Pubblicità

FABIO TESTI SNOBBA ANTONIO ZEQUILA PRONTO A RIFARSI CON ARISTIDE MALNATI

Riguardo ai suoi impegni in tv e la possibilità che possa approdare a Pechino Express 2020 magari proprio con la sua adorata mamma, Antonio Zequila racconta: “C’è stato un contatto due anni fa con la mia mamma ma lei prende delle pillole, ha delle malattie e quindi non possiamo partire, ma potremo partire io e Aristide, lo cambierei da così a così, da uomo di cultura a uomo senza freni”. Ma proprio riguardo alla madre, Antonio Zequila spiega che ci potrebbero essere presto novità televisive che la vedono protagoniste ma non si sbilancia a riguardo ed evita i dettagli. Riguardo al suo ideale di donna torna a chiarire che la donna perfetta per lui è “Maria Elena Boschi, un mix di dolcezza e sensualità” ma niente di più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA