Antonio Zequila: “Flirt con Dayane Mello”/ “Voleva venire con me alle Maldive…”

Antonio Zequila fa il nome di Dayane Mello e scoppia il gossip. Ospite del giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News, l’attore con la fama da latin lover ha confessato di aver avuto un ‘flirt telefonico’ con la bella brasiliana, attualmente finalista al Grande Fratello Vip 5. “È vero, l’ho cercata io a maggio perché dovevamo fare un film. – ha esordito Zequila – Mi serviva una bellissima giornalista che avesse poi delle scene amorose con me che facevo l’ispettore.”

D’altronde il pensiero dell’ex gieffino è andato subito a lei perché ha avuto modo di incontrarla qualche tempo prima: “Ci eravamo già ‘annusati’ a Ballando con le stelle, allora ci siamo sentiti e abbiamo continuato a sentirci.” ha ammesso. Peccato che per questioni di forza maggiore i piani siano poi cambiati: “Le ho inviato anche il copione, lei era felicissima, poi a causa del Covid non si è fatto più questo film ma abbiamo comunque continuato a sentirci.” ha raccontato Zequila.

Antonio Zequila a Uomini e Donne Vip? “Potrei farci un pensiero…”

Antonio Zequila stuzzica ulteriormente il gossip, svelando che Dayane Mello avrebbe ricambiato le sue attenzioni: “Lei comunque sembrava ricambiare in qualche modo: le dissi che volevo andare alle Maldive e mi chiese ‘posso venire con te?'” Abbiamo allora chiesto all’attore se sia interessato ad un confronto con lei nella Casa del Grande Fratello Vip: “Più che un confronto vorrei una doccia nella Casa insieme…” ha dichiarato, precisando che “Lei è una bellissima ragazza, piena di vita, simpaticissima…”. Cambiando argomento, abbiamo chiesto a Zequila chi sia allora la donna di cui è innamorato e di cui ha parlato sua mamma Carmela a Pomeriggio 5 (con tanto di busta choc!). Lui ci ha svelato l’arcano: “Mia mamma ha beccato una mia foto con questa donna e con una dedica dietro… Anch’io però non ricordo più chi è la donna in questione.” Infine, rispetto all’ultimo gossip che lo vorrebbe nel cast di Uomini e Donne Vip, Antonio ci ha svelato che: “Io stimo molto Maria De Filippi e potrei anche farci un pensiero, perché no? Ad oggi devo dire che qualche telefonata mi arriva ancora… è un programma simpatico, mi potrebbe anche entusiasmare…”



