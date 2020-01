Antonio Zequila immamorato di Clizia Incorvaia/ “Sono serio, tu mi piaci molto” (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila piace o non piace: questo è indubbio e nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 4 ha mostrato diversi lati del suo carattere. Alcuni concorrenti però sembrano non gradire una sua particolare tendenza a mangiare più degli altri, sollevando così altre liti all’interno della Casa. Pago infatti non ha esitato a puntare il dito contro Er Mutanda non appena si è accordo che tutto il prosciutto era sparito. Durante la divisione della spesa, Paola Di Benedetto e Carlotta Maggiorana hanno puntualizzato alcune regole della buona educazione. La discussione si è accesa quando il cantante ha sottolineato una cosa a Zequila: “Un po’ di prosciutto te lo sei mangiato”. Antonio però non ha accettato l’accusa: “Vediamo le registrazioni”, ha detto, “altre cose non le mangio però”, ha aggiunto quando gli è stato fatto notare che ha mangiato anche alcune fette biscottate in più. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Pago. A tutto ciò si aggiungono altre prese di posizione di Zequila, per esempio durante le tre sfide che gli hanno regalato una sconfitta clamorosa contro Matteo Alessandroni. Quest’ultimo, agli occhi dei giudici, si è dimostrato più romantico e Antonio non c’è stato. Tanto da rifiutare la medaglia, gettandola per terra con moto di stizza. Un’altra parentesi riguarda una frase infelice detta su Adriana Volpe, che durante lo sketch romantico si è trovata di fronte ad un Fabio Testi in veste di finto ginecologo. “Carlotta era trattenuta, invece come hai visto, Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito a tutti gli effetti”, ha commentato Zequila con altri uomini della Casa, “subito a gambe aperte”, ha aggiunto confermando le parole di Matteo. I social però si sono scagliati solo contro l’attore.

ANTONIO ZEQUILA, LA DICHIARAZIONE IMPORTANTE AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Antonio Zequila ha fatto una dichiarazione importante al Grande Fratello Vip 4. Non che sia un mistero, visto che i fan sanno fin troppo bene quale feeling sia nato fra lui e Clizia Incorvaia. Approfittando di un momento da soli in sauna, Mister Underware ha deciso di fare il passo successivo e dichiararsi senza freni. “Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo”, ha detto durante un momento di confidenza, “ma la persona che mi piace non mi ascolta”. L’ex di Francesco Sarcina si è mostrata stupita alla sua dichiarazione ed ha ribatutto che in realtà l’attore scherza un po’ con tutte le donne della Casa. “Sono serio, tu mi piaci molto. Mi piace la tua dolcezza e sei estremamente colta”, ha replicato invece Zequila. Purtroppo però il due di picche è stato immediato: “Ho capito che in una relazione è fondamentale parlare la stessa lingua e avere un trascorso molto simile, non può esserci solamente fisicità”, ha detto lei, ripensando al suo matrimonio. “Io non ti conoscevo ma sono rimasto sorpreso, sei una donna molto intelligente”, ha concluso Zequila. L’attore deciderà di lasciar perdere oppure ritornerà alla carica? Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Clizia Incorvaia.

