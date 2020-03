Antonio Zequila in lacrime per il padre/ Piange di nascosto, il crollo del leader… (Grande Fratello Vip)

Il dolore di Antonio Zequila per la perdita del padre è emerso di nuovo in questi ultimi giorni di Grande Fratello Vip 2020. L’attore è stato colpito dalla sofferenza proprio mentre il resto del gruppo era impegnato nel party trash e ha preferito allontanarsi da tutti. Valeria Marini però se n’è accorta e ha deciso di seguirlo, chiedendogli dove fosse diretto. Antonio non è riuscito a proferire parola e si è limitato a indicare il giardino, uscendo poi dalla porta finestra accompagnato da un disegno con una scritta: “Ciao Giovanni”. In quel momento, l’artista infatti ha ripensato al padre, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. Non ha detto nulla a nessuno e si è messo a fissare il cielo per diverso tempo, prima di lasciarsi andare alle lacrime. Il tutto vissuto di nascosto dal resto degli altri concorrenti, una fragilità che Zequila ha scelto di non mostrare a nessuno. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila. Un atteggiamento, tra l’altro, molto diverso rispetto a quello mostrato appena il giorno prima, quando Zequila ha deciso di vendicarsi ai danni di Sossio Aruta creando un cruciverba solo per lui. “Non lo può finire, se mette più di sette definizioni io abbandono la Casa. Scommettiamo?”, ha detto alla Marini. La showgirl ha cercato di smussare anche questi angoli, ma l’attore si è rivolto poi ad Aristide Malnati: “Fratello mio ci tenevo a dire che le definizioni egizie sono in tuo onore, sono sicuro che tu lo finirai, anche se ci sono domande di cinema molto difficili”. Una frase che tuttavia non ha fatto desistere Valeriona dal cercare di fermarlo: “Sossio non è cattivo, non voleva farti uno scherzo ieri sera, è solo esuberante, ora cerchiamo di stare tranquilli e non facciamo scherzi”. Zequila di contro lo sa, ma è anche sicuro che ci siano dei momenti in cui l’ex calciatore non dovrebbe proprio scherzare.

ANTONIO ZEQUILA, IL POETA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4

Antonio Zequila è diventato ormai il poeta del Grande Fratello Vip 2020. L’attore ci ha preso proprio gusto a creare parole in versi in omaggio ai compagni d’avventura, così come ad imitare tutti gli inquilini della Casa. Non sa però che Patrick Pugliese ha il dente avvelenato nei suoi confronti. In questi ultimi giorni, l’Highlander ha confidato infatti a Licia Nunez il proprio pensiero riguardo a Zequila: “La sfida di carta per me è stata divertente… Per la gente, che non ha voglia di vedere Zequila seduto 15 ore. Anche perché la cosa buffa è che legge la poesia per autoreferenziarsi”. Secondo Patrick, tutto questo non farebbe parte del divertimento e soprattutto della televisione. In quel momento, l’attore si trovava tra l’altro a breve distanza dai due, intento a scrivere una delle sue poesie. Sembra però che non si sia accorto di nulla. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese. Eppure, ancora una volta è stato proprio Antonio uno dei pochi a cercare di riportare la pace nella Casa in seguito alla lite fra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Anche se in realtà l’artista si è mostrato prima infastidito dalla decisione dell’ex calciatore di continuare a parlare dello scontro senza sosta, anche ad armi deposte. “Fuori c’è una realtà di morte e non transigo”, ha detto Antonio ad Antonella Elia. “D’accordo, ma se c’è uno scatto di nervi…”, ha detto la showgirl. “Ti contieni. Dura un secondo, due secondi, non mezz’ora. Fabio tu sei più grande di me, puoi intervenire? Io mi sono stufato”, ha risposto Zequila.



