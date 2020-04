Antonio Zequila le sue “gesta” a Striscia La Notizia/ Da lite con Pappalardo ai trans

Striscia La Notizia, nella puntata in onda oggi 1 aprile su Canale 5, ha voluto “omaggiare” Antonio Zequila, ricordando alcune delle sue “gesta” televisive. E via con una carrellata di momenti “trash” che lo hanno visto protagonista o quasi. Si parte con Carmen Di Pietro ipnotizzata da Giucas Casella che le chiede se abbia avuto una storia con Zequila. “No” replica la Di Pietro, accennando quello che sembra poi essere “è gay”, prontamente interrotto da Mara Venier. Si continua con la scena, tratta dalla sua avventura all’Isola dei Famosi, in cui balla e abbassa gli slip, mostrando alla telecamera il lato B.

Antonio Zequila e la famosa lite con Pappalardo a Striscia La Notizia

La carrellata di momenti dedicati al passato e alla carriera di Antonio Zequila mostrati a Striscia La Notizia continua con una serata dell’attore in discoteca, risalente a un bel po’ di anni fa. Antonio è accompagnato da due affascinanti donne ed è poi chiamato sul palco da una donna transessuale, conduttrice dell’evento. Tra loro battute maliziose e avances, che Zequila chiede poi in separata sede non vengano riprese dalle telecamere e dunque mostrate. Chiaramente non poteva mancare la lite fuoriosa con Adriano Pappalardo, ormai diventata cult nella storia della televisione italiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA