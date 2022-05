Antonio Zequila, lite furiosa con Alessandra Mussolini/ “Er Mutanda? Tu in topless…”

Antonio Zequila sbotta a Pomeriggio 5: bagarre con Alessandra Mussolini

Volano stracci tra Antonio Zequila e Alessandra Mussolini a Pomeriggio 5. Dovremmo dire “mutande” al massimo, visto che la lite in diretta tv si è consumata per una battuta. «Floriana sull’Isola dei Famosi aveva un handicap: era Er Mutanda! E lo dico perché voi due non state bene insieme». Ma Zequila non la prende affatto bene. In primis, perché non ci sta a passare per “handicap” di qualcuno, ma anche per la famosa storia dietro “er mutanda”. «Dico Er Mutanda perché sei noto per questo», si difende Alessandra Mussolini, ma Antonio Zequila non ci sta.

Roberto Alessi, incidente Eva Henger/ "Massimiliano Caroletti? Cuore fermo, la luce…"

«Questa è una battuta fuori posto e antica e non te la concedo. Non ti permetto di fare queste battute. L’handicap non era la sciocchezza che hai detto. Non dica queste sciocchezze, sono termini antichi che non le rendono giustizia. Ascolta, quando io facevo teatro a Londra, te nemmeno facevi la politica. Queste sciocchezze non le tollero», sbotta l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi (e di molti altri reality). Poi le ricorda il suo curriculum e di averle anche dato un passaggio tantissimi anni fa.

Davide Di Porto, appello a Pomeriggio5 "Voglio fare un reality"/ "Sono in difficoltà"

Alessandra Mussolini vs Antonio Zequila: “Mutandaccia boxer!”

«Io ho fatto teatro con Zeffirelli. Anzi le ho dato pure un passaggio in macchina ad Alessandra. Quindi queste assurdità io non le tollero. Basta con ‘sta mutanda. Non ci sono mutande finiscila», prosegue Antonio Zequila a Pomeriggio 5. Ma ormai non si torna più indietro, anzi esagera: «Se io sono mutanda tu eri in topless. Dici cose di 20 anni fa e basta co ‘sta mutanda. Qualcuno si ricorda anche senza la mutanda se vogliamo essere proprio sinceri». A questo punto Alessandra Mussolini esplode di rabbia: «Quando uno va a ripescare cose dal passato si commenta da solo. Chi se ne frega che stavo in topless. Tu te metti la mutanda e noi donne stiamo come vogliamo».

Silvana Erzembergerm spara e uccide un vicino/ Testimone “moglie spruzzava sangue…”

Mentre si sfoga, però, riesce anche a sentire qualcosa che però sfugge agli altri, quindi urla ad Antonio Zequila di farle capire bene: «Ripeti quello che hai detto Er Mutanda, mutandaccia boxer! Ripeti ciò che hai appena detto. Dimmi quello che hai detto in faccia. E non dire che era una cosa simpatica dimmi in faccia tutto». Allora l’ex naufrago si difende spiegando che non si stava riferendo a lei: «La mia era una battuta. Ho detto qualcuno si ricorda senza mutanda riferito a me, tu non c’entri nulla. Lei oggi è fuori fase Mussolini. Non era riferito a lei, io avevo la mia fidanzata. Io ho rimosso la mutanda e lei continua a ridirlo. Non mi piace la mutanda, la mutanda mi fa schifo. Glielo dico in faccia, mi fa schifo questa mutanda». Per fortuna arriva Barbara D’Urso a metterci… una pezza.













© RIPRODUZIONE RISERVATA