Antonio Zequila lo scoop “Ho una nuova fidanzata”/ “Marina Fadda? I rami secchi…”

Antonio Zequila sorprende tutti annunciando di avere già una nuova fidanzata. Non si tratta di rumors o delle illazioni di un settimanale di gossip ma delle parole del diretto interessato che intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha rivelato di essere in viaggio verso Viterbo per una questione di lavoro e di non essere solo in auto. Interrogato sulla sua vita privata dopo il no di Marina Fadda alle nozze, Zequila ha confermato di aver chiuso con il passato e di guardare al futuro con una ragazza che ha definito “sensibile, elegante, bella e molto dolce”. Secondo Zequila le donne non devono basare tutto sull’apparenza ma sull’essenza e questa sua nuova fiamma lo fa e poi ammette: “Stiamo bene, ci stiamo conoscendo approfonditamente…”.

ANTONIO ZEQUILA HA GIA’ DIMENTICATO MARINA FADDA

Ma chi è la misteriosa ragazza? Antonio Zequila non ha voluto rivelare il suo nome ma ha rivelato che non si tratta di una donna dello spettacolo e nemmeno un volto noto della televisione o del gossip e ha poi confermato: “Ci conoscevamo da un po’ e non avevamo mai approfondito, adesso che sono single lo faremo.. Quando nella vita le storie finiscono uno deve recidere i rami e ripartire in nome dell’amore”. Antonio Zequila nei prossimi giorni tornerà ospite nella trasmissione di RTL dedicata al gossip per rivelare via via una serie di indizi sulla misteriosa ragazza che lo sta seguendo a Viterbo e che gli ha permesso di dimenticare le sue mancate nozze con Marina. Le scommesse sono aperte, di chi si tratta? Non ci rimane di attendere per capirlo..



