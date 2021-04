Antonio Zequila/ “Mamma Carmela? Siamo due cuori e un’anima”

Antonio Zequila ha appena festeggiato i 79 anni della madre Carmela Galardo, a cui è molto legato: “Il nostro rapporto è sempre stato così: due cuori e un’anima, ed è per questo che, nonostante i miei 57 santi, non ho mai tagliato il cordone ombelicale che ci lega”, ha confessato l’attore sulle pagine del settimanale “Chi”. “Antonio è il figlio che ogni mamma vorrebbe avere. Presente, attento, saggio. Il classico bravo ragazzo. Mi aiuta in tutto e mi accudisce come nessuno mai”, ha aggiunto la signora Galardo. Per stare vicino alla madre, Zequila ha rinunciato a molte cose, ma di questo è orgoglioso e si sente fortunato ad avere ancora la mamma al suo fianco. La signora Carmela, invece, spera di vedere il suo Antonio sposato con figli: “L’idea di lasciarlo solo mi tormenta”. Al momento l’attore è legato a Marina Fadda, ma i due hanno dovuto rimandare il matrimonio.

Antonio Zequila: le donne della sua vita

Antonio Zequila è famoso per avere avuto molti flirt: Valeria Marini, Ivana Trump, Eva Robin’s, Milly D’Abbraccio, Simona Tagli… La signora Carmela Galardo non le ha conosciute tutte, ma assicura di averle trattate tutte come figlie. Sulle pagine di “Chi”, però si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “La Tagli mi diede dell’invadente, la Marini negò per anni la storia con Antonio”. Zequila, invece, assicura che la madre non è mai stata invadente: “È sempre stata al suo posto e la sua unica preoccupazione, negli anni, è sempre stata la mia felicità. Poi come, quando e con chi, poco le interessava“. Sulle pagine di “Chi”, Antonio Zequila ha rivelato che era stato chiamato per partecipare sia all’Isola dei famosi 2021 che alla versione spagnola Supervivientes, ma ha dovuto rinunciare per motivi di famiglia.

