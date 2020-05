Antonio Zequila: “Mara Venier e Simona Ventura in conflitto per me”/ “Mi volevano…”

Pubblicità

Antonio Zequila svela un retroscena sul rapporto tra Mara Venier e Simona Ventura. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, nel memoriale a puntate pubblicato sul settimanale Chi, ha ricordato il momento della sua partecipazione all’Isola dei Famosi di Simona Ventura. Nel 2005, l’avventura in Honduras di Zequila fu un grandissimo successo. L’attore si guadagno l’appellattivo di “Er Mutanda” e il suo nome, stando a quello che racconta, era il più richiesto dai salotti televisivi. All’epoca, Mara Venier e Simona Ventura erano i nomi di punta della Rai. Entrambe decisero così di puntare su Zequila che diventò l’oggetto dei primi conflitti tra le due donne che oggi, dopo essersi riappacificate, sarebbero nuovamente lontane anche se il motivo resta top secret. Cos’è successo, dunque, tanti anni fa tra Mara Venier e Simona Ventura?

ANTONIO ZEQUILA: “MARA VENIER E SIMONA VENTURA CONTRO PER ME”

A svelare i dettagli del conflitto “televisivo” tra Mara Venier e Simona Ventura è proprio Antonio Zequila che racconta cosa accadde dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. “Tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque”, ha spiegato Zequila. Tra la Venier e la Ventura, dunque, chi scelse? “E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”, ha aggiunto Zequila.



