Antonio Zequila/ “Massimiliano Morra? Né carne né pesce, e con Adua…” (GF Vip)

Uno dei protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, sta per fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Accadrà questa sera in occasione della nuova puntata del reality, quando l’attore ed ex gieffino potrà rivivere le emozioni vissute nei mesi scorsi. Il motivo del suo ingresso è da attribuirsi ad un confronto che potrebbe essere anche piuttosto polemico, con uno degli attuali inquilini del loft. Chi sarà? L’ex protagonista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini contribuirà questa sera a scombussolare gli equilibri interni al GF Vip 5 dicendo la sua su un concorrente in particolare e il destinatario della sua invettiva potrebbe essere proprio il collega Massimiliano Morra. Ospite di recente al GF Vip Party, infatti, Zequila aveva già avuto modo di commentare la presenza del collega nella Casa, destinandogli tuttavia parole tutt’altro che clementi. “Massimiliano come attore va bene, come essere umano un po’ meno”, aveva detto in quell’occasione l’attore facendo sorridere con il suo commento Annie Mazzola e Awed: “Nel senso che non si è ancora capito, è un po’ introverso, è come un personaggio pirandelliano, in cerca d’autore. Né carne, né pesce”.

ANTONIO ZEQUILA, IL SUO COMMENTO SU ADUA DEL VESCO E PATRIZIA DE BLANCK

Antonio Zequila ha avuto qualcosa da ridire non solo su Massimiliano Morra ma anche su Adua Del Vesco. Entrambi, a suo dire, sono due attori che “hanno fatto la fiction ma non conoscono i meccanismi della televisione, che ha un bacino di utenza incredibile e qualsiasi parola viene enfatizzata al massimo”. Per l’ex gieffino, in questo primo mesi Adua avrebbe detto molte cose “abbastanza opinabili”. Se con i due attori attualmente protagonisti del GF Vip Zequila si è dimostrato molto critico, lo stesso non si può dire per la contessa Patrizia De Blanck, con la quale è invece molto amico. Con lei, ha commentato, ha fatto “il film dell’anno” con la presenza sul set anche di Flavia Vento, Giucas Casella e una delle sorelle Lecciso. A detta di Zequila la De Blanck potrebbe essere candidata ad arrivare in finale, “perchè la contessa è un po’ il collante dell’edizione, sta con tutti, ma con nessuno, ha la battuta pronta, ha una sua età e nessuno la nomina perchè non dà fastidio ai giovani”. Secondo lui però il vero vincitore dell’edizione potrebbe essere proprio Enock, che definisce “un bravo ragazzone”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA