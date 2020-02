Antonio Zequila/ Mila Suarez:”Avevo detto che ne avremmo parlato dopo il Grande fratello Vip ma…”

Antonio Zequila continua ad essere un’anima in pena al Grande Fratello Vip 4 e il motivo è molto semplice. Dopo aver fatto una corte quasi spietata a Clizia Incorvaia, Mister Underware si è ritrovato senza una concorrente a cui dedicare le proprie attenzioni. Anche se Zequila continua in qualche modo a riscuotere l’interesse dei coinquilini, che durante la suite hanno fatto un particolare riferimento alle sue doti ‘nascoste’. “In piscina ho notato che c’è una differenza”, ha detto Fernanda Lessa riprendendo il discorso fatto da Alfonso Signorini durante la scorsa diretta, ovvero il paragone fra la tutina aderente di Antonio e uno dei look sfoggiati da Achille Lauro a Sanremo 2020. “Diciamo che ha un coso importante nel pantaloncino”, ha aggiunto la modella, dopo essere stata invitata da Fabio Testi a parlare senza mezzi termini. “Diciamo che non è Achille Lauro con il pantaloncino, lui è piatto!”, ha concluso. Diverso l’avviso di persone esterne al reality, anche se il discorso in questo caso riguarda più la personalità di Zequila che altro. “Sono uscita con amici, non conoscevo Antonio Zequila e me l’hanno presentato”, ha detto Mila Suarez a Pomeriggio Cinque, “è stato simpatico, abbiamo parlato, è stato molto gentile e alla fine mi ha dato un bacio”. La modella però ha sottolineato che si trattava di un bacio scherzoso e niente di più. Anche se poi Antonio avrebbe cercato di rivederla a Dubai. “Mi ha regalato anche delle rose, ma mi ha lasciato sotto casa e non è successo nulla”, ha aggiunto, prima di rivelare che i due avrebbero anche lasciato in sospeso una possibile love story. “Avevo detto che ne avremmo parlato dopo il Gf Vip, ma dopo alcune puntate mi è scaduto”, ha concluso la Suarez.

ANTONIO ZEQUILA: RE DEGLI SCHERZI NELLA CASA

Antonio Zequila e gli scherzi al Grande Fratello Vip 4: ormai tutti i concorrenti sono impegnati nel prendere di mira gli altri inquilini della Casa e il merito è di Er Mutanda. Anche se a volte ha superato alcuni limiti, come l’ultimo scherzo notturno fatto con Patrick Pugliese e che ha svegliato tutti coloro che si trovavano in camerata a dormire. Forse non c’è molto altro da fare nella Casa, visto che il corteggiamento verso le donne del loft è ormai off limits. Oppure è un modo per Antonio per non rivelare il suo reale pensiero su alcuni concorrenti e gli ultimi eventi, come per esempio la recente lite fra Adriana Volpe e Licia Nunez. Durante un confronto con Patrick, l’attore infatti ha sottolineato che secondo lui la Nunez se la sarebbe presa per via di un particolare atteggiamento della conduttrice. “Non le è piaciuta questa cosa di Adriana che tesse un po’ la tela”, ha detto. Parole che lasciano intendere come Zequila potrebbe essere d’accordo con l’attrice, nel considerare la Volpe piuttosto astuta nel muovere le fila e spingere gli altri gieffini a votare chi non vede di buon occhio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA