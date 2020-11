“Antonio Zequila notte di fuoco con Patrizia De Blanck”/ Realtà o scherzo? L’attore attacca sul web…

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 si torna a parlare del presunto flirt tra Patrizia De Black e Antonio Zequila. A riaccendere il gossip è ancora una volta Giacomo Urtis che legge uno dei suoi “pizzini” di mezzanotte: “Zequila non molla: la Contessa ha passato una notte di fuoco con me, ecco le foto”. Ricordiamo che lo scorso ottobre l’attore è entrato nella Casa per rivendicare la presunta love story con la contessa: “Abbiamo girato un film insieme e quando ripassavamo le battute, ci intrattenevamo su un camper…”. La De Black ha subito smentito la notizia: “Ma cosa stai dicendo, sei completamente rinco*****ito. Io ti conosco, è vero, siamo amici ma tra di noi non c’è stato mai niente”. La nuova rivelazione di Urtis ha suscitato la stessa reazione nella contessa, che smentisce categoricamente il flirt: “Zequila mi sta simpatico è un mio amico da una vita, se fosse successo qualcosa lo avrei detto. Uno più o meno non cambia”.

ANTONIO ZEQUILA E PATRIZIA DE BLANCK: CRITICHE NELLA CASA DEL GF VIP

Mentre la contessa Patrizia De Blanck risponde con la sua solita ironia al gossip su lei e Antonio Zequila, altre persone nella casa insinuano che l’attore voglia farsi solo pubblicità. “Zequila insiste vuole visibilità e ti utilizza“, è la tesi di Stefania Orlando, sostenuta da Maria Teresa Ruta. Ma queste accuse non sono passate inosservate e Antonio Zequila risponde su Instagram per chiarire la situazione: “Solo per coerenza, come sempre. Nella casa aleggia il fantasma Zequila, argomento verbale tra la contessa e la cricca… Dove purtroppo non hanno capito dello scherzo fatto alla contessa…“, scrive l’attore rivelando che si tratta solo di uno scherzo organizzato insieme alla produzione. Zequila si rivolge poi alla sue due principali accusatrici: “Con l’ironia di sempre dico alla signora Ruta di stare serena perché non mi induce in tentazione, specialmente quando ride. E alla signora Orlando che ancora tira fuori la sua amica Volpe, essendo amiche e avendo lavorato con lo stesso regista per anni…“.



