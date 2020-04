Antonio Zequila: “Paola di Benedetto nullità piena di veleno”/ Nuovo attacco social

Pubblicità

Sono passati ormai 20 giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 2020 che ha incoronato Paola di Benedetto come vincitrice, ma sembra proprio che Antonio Zequila non sia ancora riuscito a mettere da parte quello che è successo, il “complotto di cui è stato vittima” e andare avanti. Vuoi per via della quarantena forzata, vuoi per via del suo spiccato senso di vendetta e permalosità, sembra che dopo i continui attacchi a Patrick Ray Pugliese, che ha deciso di snobbarlo, Zequila sia tornato al suo “primo amore” ovvero Paola di Benedetto. Pubblicando sui social la foto di quello che definisce un taipan occidentale, l’attore inizia la sua arringa contro la vincitrice di questa edizione ancora rea di aver fatto della bellezza il suo baluardo senza aver regalato niente al programma se non il veleno che gli ha spruzzato contro in più occasioni magari segnando proprio la sua uscita di scena.

ANTONIO ZEQUILA CONTO PAOLA DI BENEDETTO

In particolare, Antonio Zequila scrive: “Il taipan occidentale…mi ricorda Colei che si esprime parlando di negatività altrui ignobilmente…considerando l’età giovanile e la sua nullità espletata…ma solo grandi quantità di veleno che albergano nella mente di chi li esterna….come il taipan…bellissima creatura ma velonosissima”. Naturalmente il riferimento sembra essere chiaro proprio alla Di Benedetto anche se Zequila non fa il suo nome chiaramente e continua ad usare questi paragoni senza mai sferrare un attacco preciso e ben mirato come ha fatto in passato con Patrick per esempio. Arriverà una risposta da parte della bella madre natura?

