Antonio Zequila: “Patrick Pugliese ingurgita cibo è diseducativo”/ “Sossio Aruta, se vince lascio la tv”

Antonio Zequila si toglie qualche sassolino dalle scarpe e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, punta il dito contro Patrick Ray Pugliese, Adriana Volpe e Sossio Aruta, i tre concorrenti con cui ha avuto scontri accesi. Prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020, Zequila ha avuto un infuocato scontro con Patrick che, in diretta, ha definito “lardoso”. Un termine che ha indispettito il pubblico che, quando ha avuto l’occasione, l’ha eliminato con il televoto. “Ho avuto un’uscita infelice dopo che lui mi ha dato, per ben due volte, del cog*ione. Non è una giustificazione, abbiamo sbagliato entrambi, ma va detto che lui, per il pubblico da casa è un pessimo esempio“, dice Zequila che non ha cambiato idea sul gieffino. “ Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti “, ha aggiunto.

ANTONIO ZEQUILA: “SE SOSSIO ARUTA VINCE IL GF VIP FARO’ SOLO CINEMA”