Antonio Zequila, “perchè Marina Fadda non vuole sposarmi?”/ “Penso che le donne..”

Dopo aver annunciato il matrimonio con Marina Fadda, Antonio Zequila ha dovuto fare i conti il secco rifiuto della diretta interessata, che in un’intervista al settimanale Chi ha smentito tutto. Da Barbara D’Urso a Live, l’ex concorrente del Grande Fratello dice di credere ancora nella sua storia con Marina Fadda, pur senza entrare nel merito delle sue considerazioni rilasciate alla nota rivista di gossip: “Le donne possono cambiare sempre idea, l’importante è crederci sempre, in amore non si demorde, nulla è scontato”, afferma Zequila. Insomma l’ex gieffino spera che Marina Fadda ripensi alla sua proposta di matrimonio, anche se apparentemente non sembra non risentire troppo del rifiuto incassato: “Perché la magia dell’amore ci rende più belli, ci rende anche consapevoli della vita. Quindi se uno non crede nell’amore…cosa campiamo a fare?”.

Antonio Zequila a Live Non è la D’Urso: “Marina è un amore scelto”

Gli opinionisti in collegamento con Live Non è la D’Urso cercano di dare una spiegazione al rifiuto di Marina Fadda nei confronti della proposta di matrimonio di Antonio Zequila. Eleonora Giorgi ipotizza che il rapporto molto solido tra Antonio e sua madre possa influire negativamente nelle relazioni con altre donne. Il cinquantaseienne di Atrani, però, separa le due cose: “Marina è un amore scelto, mentre la madre è un amore sacro”.



