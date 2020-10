Antonio Zequila/ “Pronto a contattare Franceska Pepe! Morra? Non mi piace…”

Antonio Zequila è sempre pronto ad alimentare il gossip. Ospite di Francesco Fredella nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia di RTL 102.5, l’attore ha detto la sua sul concorrente del Grande Fratello Vip 5 più discusso del momento: Franceska Pepe. Sarebbe pronto a contattarla? Zequila si dice più che positivo: “Mi hai letto nella mente, lei va presa e compresa e ci stavo pensando… se dovesse capitare… lascio al fato!” ammette. E lui, che di dinamiche del Grande Fratello è più che esperto essendo stato grande protagonista della scorsa edizione del reality, ci dice la sua anche sul caso Massimiliano Morra – Adua Del Vesco, manifestando una disistima nei confronti del collega. “Ho una conoscenza di Massimiliano Morra come attore, dalle sue fiction… ha un’inflessione napoletana ma quella ci può stare. – esordisce, poi però c’è la critica – Io parlo chiaro, a me non piacciono le persone finte, coloro che fomentano la falsità, che alimentano il fake.”

Antonio Zequila punge Massimiliano Morra: “Dovrebbe affrontare le accuse da uomo vero”

Antonio Zequila ha avuto l’impressione che gli atteggiamenti di Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip fossero piuttosto ambigui. E spiega in radio il perché: “Io sono un uomo vero, cristallino e odio chi è falso. – e ancora – Alle accuse che gli ha fatto Adua lui non si è difeso abbastanza, lasciava un po’ andare questa cosa… Invece dovrebbe affrontarla, un uomo vero con gli attributi dovrebbe fare così, come ho fatto sempre io nelle mie situazioni.” conclude l’attore.



