Antonio Zequila/ Punge Morra al GF VIP: “Sta recitando”, poi l’appello a Signorini…

Antonio Zequila conosce bene le dinamiche del Grande Fratello Vip, è per questo che ha già un opinione piuttosto chiara del cast che popola la Casa di Canale 5 in questa nuova edizione. Ne parla a Francesco Fredella nel corso del nuovo appuntamento dedicato al gossip sul digital space di Viaradio Autostrade per l’Italia. Zequila confessa di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal cast, anche se qualcuno che non l’ha convinto c’è. “Signorini ha messo su un cast simpatico. All’inizio ero abbastanza scettico, però poi mi sono ricreduto.” ammette Zequila, che però nota “Non c’è un personaggio che mi sta antipatico, forse c’è qualcuno che sta un po’ in disparte che fa un po’ l’attore. Forse Massimiliano Morra lo vedo poco partecipe, un po’ come stesse recitando. Come personalità non la vedo abbastanza spiccata.”

Zequila e l’appello a Signorini: “Devi chiamare lei nella Casa!”

C’è invece qualcuno che, secondo Antonio Zequila, ci riserverà grandi momenti: “Invece una sorpresa sarà Francesco Oppini, lo vedo molto simpatico”. Così prevede che a breve scoppierà un amore: quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. “Ho visto sguardi molto complici… Lui è cotto, lei sta un po’giocando“, e in effetti l’avvicinamento dei due è ormai palese a tutti i telespettatori. Infine l’attore ed ex gieffino fa un appello ad Alfonso Signorini per movimentare ancora di più le acque al Grande Fratello Vip: “Io vorrei nella casa Patrizia Groppelli, l’ex principessa che sarebbe una bella rivale per la Contessa Patrizia De Blanck. Alfonso, chiamala!” Signorini ascolterà questo consiglio?



