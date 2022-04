Antonio Zequila “Roger e Estefania innamorati? Falso”/ “A lei interessa Jeremias!”

Roger e Estefania: i dubbi di Antonio Zequila

Mentre all’Isola dei Famosi si battibecca per il cibo, c’è una coppia, in particolare, che invece sembra sia stata travolta dalla passione. E’ quella formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal, sulla quale però un ex naufrago, Antonio Zequila, ha già fatto emergere i suoi personali dubbi. Il modello brasiliano e l’ex Miss Universo Argentina hanno instaurato un feeling pazzesco e nonostante la fame e le avversità si sono lasciati andare a baci bollenti sotto gli occhi degli altri naufraghi.

La sintonia tra Roger ed Estefania pare sia nata già mentre i concorrenti erano chiusi in hotel, prima dello sbarco ufficiale sull’Isola e sarebbe proseguita anche dopo. A confermare il reale interesse sarebbero stati anche gli altri compagni di avventura ma Antonio Zequila, ex naufrago già tornato in Italia, avrebbe invece paventato più di un dubbio sulla veridicità del loro reciproco interesse.

Secondo Antonio Zequila Estefania non sarebbe sincera “le piaceva Jeremias”

A confermare la nascita effettiva della coppia formata da Roger ed Estefania all’Isola dei Famosi sono stati gli stessi protagonisti, con un bacio scambiato in diretta tv. Anche per tale ragione la padrona di casa del reality, Ilary Blasi, in accordo con gli autori, hanno deciso di concedere alle neo coppia un po’ di intimità concedendo loro per alcuni giorni un comodo lettone. Eppure, a dubitare della sincerità dei loro sentimenti ci ha pensato Antonio Zequila, che ha detto la sua in una recente intervista a SuperGuidaTv. In modo particolare, l’ex naufrago ha messo in dubbio soprattutto il reale interesse dell’argentina.

Ma perché Antonio Zequila avrebbe paventato dei sospetti sulla passione esplosa tra Roger ed Estefania? E’ lui stesso a parlarne, asserendo: “Estefania ha detto chiaramente che Roger non le piaceva e che era un bambino”. A suo dire, infatti, la donna avrebbe un altro interesse: “ha aggiunto che le interessava Jeremias e che era un peccato che lui era fidanzato. E’ anche possibile che a Jeremias piaccia Estefania. Sull’Isola può succedere di tutto”, ha proseguito l’ex naufrago, le cui parole contribuiscono a mettere altra carne al fuoco. I dubbi sono concreti?











