Antonio Zequila/ Scarica Denver il “traditore”: lite al Grande Fratello Vip

Antonio Zequila potrebbe finire presto al televoto del Gf Vip 4 e non appare strano, visto quanto è accaduto con Paola Di Benedetto. L’attore infatti ha attaccato duramente la ragazza durante la scorsa diretta e poi ha avuto da ridire anche con Andrea Denver, con cui sembrava di aver legato moltissimo. “Hai peccato di maschilismo, sii onesto”, gli ha detto il modello, “tu usi le donne come trofei”. Parole che hanno subito provocato sia la rabbia di Clizia Incorvaia, con cui il ragazzo stava già avendo una discussione, sia del diretto interessato. “Tu dici che sei fidanzato”, ha replicato Zequila, “quando guardi questa e quella”. Andrea ha risposto che si tratta di un atto di onestà: anche se il suo cuore è occupato, nulla gli vieta di guardare le belle ragazze. “Quale trofeo, stai dicendo delle stron**te immani”, ha aggiunto Zequila per difendersi, “là ci sono delle foto che dimostrano che Zequila alla tua età usciva con Carla Bruni… Solo amicizie. Non ho mai parlato di rapporti intimi, in pubblico”. La situazione però non è appianata, soprattutto quando Denver ha sottolineato di rispettare l’attore. Per Antonio invece ormai era tutto concluso: ha perso fiducia nel ragazzo e lo ha attaccato ancora: “Quali trofei? Un pensiero tuo, della tua mente senza neuroni”. Andrea poco dopo è scoppiato a piangere e Zequila è finito a parlare con Teresanna Pugliese. “Non volevo che il mio rapporto con Sara venisse messo in dubbio”, le ha detto l’artista, “ci sono le immagini che parlano chiare, loro hanno cercato di fare degli scherzi per ingelosirmi ma io non ho infastidito nessuno, Paola non doveva farmi certe battute”. L’ex tronista però ha preso le difese della Di Benedetto e ne ha approfittato per difendere anche Denver: “Si è alzato di scatto perchè vi ha sentito parlare in piscina, ma è stato molto rispettoso”. Antonio però è sicuro che l’amico gli abbia mancato di rispetto e che abbia alzato i toni nei suoi confronti. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Andrea Denver https://www.grandefratello.mediaset.it/video/andrea-denver-usi-le-donne-come-trofei_16576.shtml

ANTONIO ZEQUILA VICINO A CLIZIA INCORVAIA, MA CON SARA…

Antonio Zequila si barcamena fra una mano di conforto e una lite al Grande Fratello Vip 4. Sembra che il suo atteggiamento nella scorsa puntata non sia piaciuto nemmeno all’amico Aristide Malnati, che ha scelto di schierarsi dalla parte di Sara Soldati. Questo però non vieta all’attore di stringere un legame ancora più forte con Clizia Incorvaia, scoppiata in lacrime in questi giorni. “Non devi avere nessuna preoccupazione, la tua storia d’amore non va a inficiare il tuo ruolo di madre”, le ha detto intuendo il problema. “Non è giusto che rovini i tuoi sentimenti”, ha aggiunto, “sei stata sfortunata con un marito ma non significa nulla. Hai una vita davanti, sei intelligente, ami tua figlia ma hai anche un cuore e se batte devi vivertelo”. Secondo l’attore infatti Clizia dovrebbe vivere appieno la sua love story con Paolo Ciavarro, soprattutto alla luce di quanto ha sofferto durante e dopo il suo matrimonio con Francesco Sarcina. “Hai trovato un bravo ragazzo che non ti crea problemi”, ha concluso, “non temere il giudizio altrui perchè tu ti meriti di essere felice”. Parole che sono state di grande aiuto per l’Incorvaia, che è riuscita così a riprendersi da un momento piuttosto nero. Questa sera però toccherà a Zequila rispondere delle proprie azioni, anche se si è scusato a lungo con Sara per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti e per gli equivoci che si sono creati. Si è dichiarato dispiaciuto in più occasioni, dopo aver perorato la sua causa con tutti i concorrenti, ma sembra che le sue affermazioni abbiano incontrato un muro di gomma. Soprattutto perchè Antonio afferma di essere stato frainteso e di non aver mai superato certi limiti. “Ne riparleremo”, si è limitata a dire più volte la Soldati.

