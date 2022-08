Antonio Zequila si dà alla musica con “Siamo energia”/ Si avvicina l’addio alla tv?

Antonio Zequila torna a fare musica, dopo il Grande fratello vip: il nuovo singolo

Dopo essere diventato protagonista del Grande fratello vip e L’isola dei famosi, dove nel 2006 si è conquistato la nomea di “Er Mutanda” per i costumi succinti sfoggiati in Honduras, Antonio Zequila torna al centro dell’attenzione mediatica per la nuova svolta professionale che sembra prendere ora la sua carriera artistica. Ebbene sì, così come preannunciano i beninformati dello spettacolo Antonio Zequila potrebbe essere in procinto di lasciare la tv per darsi all’industria musicale, con il rilascio del singolo “Siamo energia”. Si tratta di un brano che mette in risalto quella che può definirsi la filosofia di vita dell’ex gieffino nonché ex isolano, ovvero il pensare che il rinnovato ottimismo sia ogni giorno la giusta dose di carburante che serve per ripartire e realizzare progetti nuovi, così come concretizzare i sogni, spinti dalle ambizioni.

Il nuovo singolo di Antonio Zequila è stato pubblicato lo scorso luglio 2022 e non rappresenta il primo debutto musicale per lui, dal momento che l’ex gieffino vip vanta nel curriculum già dei lanci promozionali nell’industria della musica. Già nel 2006 lo showman aveva pubblicato l’album “Senza di te” e poi un disco nel 2012 dal titolo “Le donne”. Che il singolo estivo Siamo energia segni la rinascita artistica di “Er mutanda” e spinga l’attore a lasciare in definitiva il mondo del piccolo schermo, per darsi alle note?

Antonio Zequila verso l’addio al piccolo schermo? Lo sfogo al Gf vip

Una volta eliminato con percentuali di televoto bulgare dal Grande fratello vip, nel 2022, Antonio Zequila aveva sbottato pubblicamente in uno sfogo in cui minacciava l’addio al mondo della tv: «Se il pubblico ha scelto così – aveva esclamato l’allora gieffino a Signorini, dopo l’eliminazione – vuol dire che mi ritiro dalla televisione … farò solo il cinema». Parole che potrebbero rivelarsi un ultimatum dell’ex gieffino vip rivolto ai telespettatori o l’inizio della fine della carriera televisiva dello showman. Staremo quindi a vedere quali risvolti avrà il nuovo debutto artistico di Antonio Zequila, che di recente è stato indicato dai beninformati del gossip come uno dei papabili concorrenti del Grande fratello vip 7, in partenza a settembre 2022 su Canale 5.

