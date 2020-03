Antonio Zequila sotto accusa al Grande Fratello Vip 2020/ “Giochi sporco, non sei…”

Antonio Zequila sotto accusa: la finale del Grande Fratello Vip 2020 si appropinqua ad ampie falcate e all’interno della Casa comincia ad avvertirsi la tensione e la voglia di vincere da parte di ognuno dei concorrenti, che vedono davvero vicino il traguardo e sognano il trionfo. Così, “Er Mutanda”, da molti considerato uno dei principali candidati al successo insieme a Sossio Aruta (già qualificato per l’atto conclusivo del reality show), è finito letteralmente nel mirino dei suoi compagni d’avventura, che ne hanno apertamente criticato la falsità e condannato alcuni atteggiamenti fuori luogo mostrati nel corso degli oltre due mesi di convivenza forzata. Ad alimentare la polemica, in particolare, sono stati Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto, appartatisi per dissertare proprio su Zequila, il cui comportamento, a detta dell’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” è stato il più delle volte scorretto e condannabile, presumibilmente connesso a una strategia di gioco pianificata dallo stesso attore per arrivare in finale.

ANTONIO ZEQUILA SOTTO ACCUSA, PATRICK RAY PUGLIESE: “È TROPPO EGOCENTRICO”

Patrick Ray Pugliese, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello, risalente esattamente a vent’anni fa, e ora di nuovo in lizza per la vittoria finale nel reality show targato Canale 5, si è trovato perfettamente d’accordo con le esternazioni effettuate da Paola Di Benedetto, alle quali ha aggiunto: “Non mi piace il suo tipo di comportamento. Arrivati a questo punto non è la nomination in sé a far arrabbiare, ma il meccanismo che usa per arrivare alla nomination. Credo che Antonio sia una persona buona, ma troppo egocentrica“. Decisamente meno “buonista” il commento di Paola Di Benedetto: “Almeno sia coerente. Qui tutti giochiamo per vincere, ma ci sono modi e modi di arrivare alla meta. Lui è uno stratega e mette in pericolo i rapporti all’interno della Casa”. Nel contempo, Zequila ha criticato la formula scelta dalla produzione per decretare il primo finalista del Grande Fratello Vip 2020: “Una cosa è essere al televoto per una settimana, una cosa è il televoto lampo. Sarei curioso di sapere la percentuale, penso che la differenza registrata, alla fine, sia stata veramente poca cosa, veramente minima”.



