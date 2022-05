Antonio Zequila tronista di Uomini e Donne Vip?/ “Importante sarebbe trovare l’amore”

Da qualche settimana si parla della volontà di Maria De Filippi di dar vita ad un’edizione di Uomini e Donne Vip. Secondo le indiscrezioni Mediaset sarebbe molto contenta di questo nuovo progetto e sta pensando di affidare la conduzione dello show a Silvia Toffanin. Uno nome spuntato fuori da qualche giorno di un possibile tronista è Antonio Zequila, reduce dall’Isola dei Famosi.

Antonio Zequila "Roger beccato ubriaco in albergo"/ "Estefania falsa, mi disse che.."

Zequila durante un’intervista al settimanale Mio è apparso molto felice di poter partecipare a questo ipotetico programma: “Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991 quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente”.

Antonio Zequila tronista di Uomini e Donne Vip?

Antonio Zequila è apparso molto contento che tra le indiscrezioni sui possibili partecipanti all’edizione di Uomini e Donne Vip ci sia anche il suo nome, ma sul ruolo di tronista ha ammesso: “Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”.

Antonio Zequila al Grande Fratello Vip?/ "Signorini mi vuole. forse a settembre..."

Tra le indiscrezioni sui possibili partecipanti all’edizione di Uomini e Donne Vip non compare solo Antonio Zequila, infatti, nella possibile edizione dello show tutti gli spettatori potrebbero ritrovare Pamela Prati e Valeria Marini che hanno alle spalle diverse avventure amorose finite in maniera negativa.

LEGGI ANCHE:

Zequila Vs Lory Del Santo: "Marco è succube, non dice una parola"/ E su Jovana...

© RIPRODUZIONE RISERVATA