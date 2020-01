Antonio Zequila Vs Barbara Alberti al GF Vip/ “Sei patetica”, lei “Sei un sorcio!”

Scoppia lo scontro al Grande Fratello Vip tra Antonio Zequila e Barbara Alberti. Tutto nasce dalla nomination palese dell’attore: “Io nomino Barbara Alberti perché lei giudica l’apparenza di un personaggio invece dell’essenza di un uomo.” è la stoccata che lancia alla scrittrice. Barbara non rimane in silenzio e, anzi, scatta subito: “La verità è che io ho molto tenerezza per Zequila, però lui è il centro del mondo. Se gli fai una critica, anche benevola, lui non ti perdona mai più. Per cui, voglio dire, è il centro del mondo, ha un ego da sfondare la Casanella quale siamo tutti dei bambini, non ha il senso dell’umorismo su se stesso.”

Barbara Alberti contro Zequila: “Un sorcio, rancoroso!”

Barbara Alberti è un fiume in piena e continua ad attaccare Antonio Zequila. “Chissà di cosa si sta vendicando, ma non importa. Quale offesa mortale ho fatto alla tua dignità? Io non ho detto che non sei simpatico, ho detto che a volte sei patetico!” A queste parole scatta la replica di Zequila: “Ma anche tu sei patetica!” Poi, in un secondo momento, parlando tra sé e sé, la Alberti lancia l’ultima stoccata ad Antonio: “Comunque è proprio un rancoroso, un sorcio! Ma che è?” Uno scontro insomma davvero acceso oltre che inedito nella Casa del Grande Fratello Vip.

