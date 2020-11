Antonio Zequila Vs Maria Teresa Ruta/ “Ancora parla di me, voglio un confronto al GF”

Antonio Zequila, da ex gieffino e fan del reality condotto da Alfonso Signorini, ha seguito con attenzione la puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda ieri, 23 novembre, su Canale 5, e non ha perso il passaggio in cui è stato citato negativamente da Maria Teresa Ruta. La concorrente ha nominato Selvaggia Roma paragonando il suo comportamento a quello che proprio Zequila ha avuto nella scorsa edizione nei confronti di Adriana Volpe. Parole che hanno fatto storcere il naso all’attore che, dopo essere intervenuto su Instagram con un post di replica alla Ruta – “Cara Maria teresa ruta….avvocatessa delle cause perse…un vero uomo fa un passo indietro quando di fronte vi è una donna vera non una bugiarda spergiura….sempre sincero…mai bugie.” – ha deciso di ribadire le sue ragioni in diretta su RTL 102.5 News.

Antonio Zequila pronto a tornare al Grande Fratello Vip: “Corteggerei Dayane Mello!”

Intervistato da Francesco Fredella, Antonio Zequila ha ribadito di essersi soltanto difeso dalle parole di Maria Teresa Ruta “Chi è la terza volta che mi nomina nella Casa! Forse crede di stare ancora al Grande Fratello 4, non ricorda di essere al GF Vip 5!” ha tuonato l’attore che ora vorrebbe tornare nella Casa “Per avere un confronto diretto con lei! La condirei come l’insalata!” Un rientro d’altronde possibile, forse anche in qualità di concorrente vero e proprio visto che nei prossimi mesi sono previsti molti nuovi ingressi. “Mi piacerebbe tornare nella Casa, io ho un rapporto speciale col GF”, ci ha fatto sapere Zequila, a cui abbiamo chiesto se c’è una donna nella Casa che lo ha colpito e che corteggerebbe. Lui ci ha confessato che a colpirlo è stata “Dayane Mello, è una bellissima ragazza!”



