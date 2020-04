Antonio Zequila Vs Patrick Pugliese al GF VIP/ “Lardoso di 100 kg!”, “È senza umiltà”

Prima di conoscere il primo eliminato della semifinale del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini mette a confronto i due concorrenti che rischiano il posto: Patrick Pugliese e Antonio Zequila. Tra i due non corre buon sangue e la nuova conferma arriva proprio nel faccia a faccia in diretta, senza esclusione di colpi. Signorini chiede quale sia il peggior difetto dell’altro e parte Patrick dichiarando: “Ha la presunzione di sapere tutto. Io sono un po’ più umile di lui”. Poi ha da ridire anche sull’amicizia di Antonio con Aristide Malnati: “Falsa amicizia quella con Aristide, lo usa solo per sfruttare la sua intelligenza e farla apparire come sua”.

Antonio Zequila attacca Patrick Pugliese: “Meglio di lui ho il fisico, lui è un lardoso!”

Ma Antonio Zequila non si risparmia e ci va già altrettanto pesante nei confronti di Patrick Pugliese. L’attore sbotta: “È una persona falsa, dà il buongiorno a tutti, mostra sempre allegria, poi appena si arrabbia esce la sua vera faccia da serpente. – poi tiene a chiarire – Io dell’umiltà ho fatto il mio verbo: per anni ho fatto l’infermiere di mio padre.”. Quando Signorini gli chiede poi cosa abbia in più di Patrick, lui attacca ancora: “meglio di lui ho il fisico, ho 58 anni e ho un bel fisico, lui ne ha 42 e pesa 100 chili. È un lardoso!” Parole che scatenano l’ira di Paola Di Benedetto che gli urla “Vergognati!”



