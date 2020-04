Antonio Zequila Vs Sossio Aruta/ “Antisportivo e cafone, la squalifica per rissa..”

Ancora una volta Antonio Zequila si guarda alle spalle e non riesce a lasciarsi dietro la casa del Grande Fratello vip 2020. L’attore è ancora convinto che la sua eliminazione sia dovuta proprio ad una serie di macchinazioni dei suoi “nemici” e, in particolare, Sossio Aruta e Patrick Ray Pugliese. Su quest’ultimo ha già inveito proprio durante la semifinale di mercoledì scorso e lo stesso ha fatto con Paola di Benedetto ricordandole che arrivare in finale non vuol dire vincere, infine, ha usato i social per inveire anche contro Sossio Aruta non solo reo di aver macchinato contro di lui ma anche di avergli dato dell’antisportivo e del cafone. Naturalmente il Re Leone si riferiva al momento in cui l’attore è uscito voltando le spalle a tutti e senza salutare ma Antonio Zequila non ha apprezzato e così ha deciso di rispondere a tono prendendo la palla al balzo, è proprio il caso di dirlo.

ANTONIO ZEQUILA ANCORA CONTRO SOSSIO ARUTA

In particolare, secondo quanto riporta gossipetv.com sembra proprio che Antonio Zequila abbia pubblicato uno stralcio del libro di Sossio Aruta parlando proprio di quello che gli è successo sul campo, qualcosa che dimostra di quanto sia incoerente ma, soprattutto, antisportivo e cafone ovvero una squalifica per una rissa. Antonio Zequila ha scritto: “Solo per coerenza e rientrando nel gioco del Grande Fratello… ieri il signor Sossio Aruta mi ha apostrofato col termine di cafone e antisportivo. Lui è il vero sportivo…esempio di calcio, complimenti!”. Un altro tiro mancino visto che Sossio Aruta non ha possibilità di rispondere oppure il giusto colpo per chi lo “ha fatto fuori”?



© RIPRODUZIONE RISERVATA