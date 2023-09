Antony accusato di violenza domestica: Brasile lo esclude subito/ Avrebbe aggredito la ex Gabriela Cavallin

E’ un periodo a dir poco complicato per l’esterno d’attacco del Manchester United Antony Matheus dos Santos, noto semplicemente come Antony. Il calciatore dei Red Devils e della nazionale di calcio brasiliana, è estato escluso dalla Selecao, così come riferito il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa. Il giocatore non potrà prendere parte ai prossimi impegni della squadra verdeoro, le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo, per via delle accuse nei confronti dello stesso, quelle di aggressione verso l’ex fidanzata, così come sostenuto dalla presunta vittima. La CBF, la Confederazione brasiliana di calcio (Cbf), ha quindi diffuso un comunicato in cui si legge che l’esterno d’attacco del Manchester United è stato escluso per “preservare la presunta vittima, il giocatore, la squadra brasiliana e la Cbf” stessa.

Al suo posto la Selecao ha chiamato il collega dell’Arsenal, Gabriel Jesus, che scenderà così in campo in vista della sfida in programma contro la Bolivia il prossimo 8 settembre, e quindi contro il Perù martedi prossimo, 12 settembre. Dal suo canto Antony ha incassato la mancata convocazione da parte della nazionale brasiliana ma nel contempo ha rimandato al mittente ogni accusa. Il 23enne calciatore ha infatti negato di avre aggredito fisicamente Gabriela Cavallin, l’ex compagna, affermando di essere “vittima di false accuse”.

ANTONY ESCLUSO DALLA NAZIONALE BRASILIANA DOPO ACCUSE DELL’EX: IL CALCIATORE SMENTISCE MA…

Antony ha quindi aggiunto e concluso: “Le prove già prodotte e quelle che saranno prodotte dimostreranno che sono innocente”. A smentire la tesi del brasiliano però anche alcuni messaggi WhatsApp che la stampa brasiliana ha pubblicato nelle scorse ore attraverso cui il calciatore minaccia la sua ex compagna.

UOLEsporte sostiene inoltre di aver avuto accesso a foto, video e conversazioni che sarebbero inequivocabili e che inchioderebbero lo stesso Antony. Ci sarebbe addirittura un filmato che mostra una ferita alla mano, alle ossa delle dita, che avrebbe accusato Gabriela. Vedremo come proseguirà questa vicenda e come eventualmente si rifletterà sulla sua carriera calcistica.

