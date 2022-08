Antony al Manchester United?/ Calciomercato, niente da fare per Ronaldo al Napoli

Calciomercato news, Antony al Manchester United fa saltare Ronaldo al Napoli

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo è emersa come un fulmine a ciel sereno l’indiscrezione riguardante il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli in uno scambio con il Manchester United, club pronto a versare fino a 150 milioni di euro più il cartellino del portoghese per arrivare a Victor Osimhen. Tuttavia, l’incertezza mostrata dagli azzurri starebbe spingendo i Red Devils a guardare altrove trattando appunto con l’Ajax per l’acquisto di Antony Matheus dos Santos. Il ventiduenne brasiliano piace molto ai britannici ma gli olandesi non sarebbero molto propensi a lasciarlo partire nonostante un’offerta appunto da 100 milioni per il suo cartellino.

Intervistato dal giornalista Fabrizio Romano, lo stesso Antony ha dichiarato: “A febbraio i miei agenti sono venuti ad Amsterdam per informare l’Ajax della mia voglia di lasciare il club e affrontare una nuova sfida. Sapevano che sarebbero arrivati grandi club e con loro sicuramente una grande offerta. A giugno ho interrotto le mie vacanze e ho informato i dirigenti dell’Ajax personalmente, compreso il nuovo allenatore, della mia volontà di partire e che avrebbero dovuto considerare questa possibilità, perché era un progetto di 2 stagioni. Gli incontri sono continuati in questi mesi e ho ricevuto anche una proposta di rinnovo del contratto, ma ancora una volta ho chiarito la mia intenzione di partire. Oggi, in un incontro con il club, l’ho ribadito e ho portato sul tavolo un’offerta considerevole. Ne erano arrivate anche altre ma l’Ajax ha rifiutato dicendo che hanno solo 5 giorni per sostituirmi. Non sto chiedendo all’Ajax di lasciarmi andare gratis, sto chiedendo all’Ajax di vendermi con l’offerta più alta di sempre per un giocatore di Eredivisie. Sono stato molto felice ad Amsterdam, ho vinto titoli, fatto amicizia e costruito parte della mia carriera, ma ora sono pronto e pieno di motivazione, voglio realizzare i miei sogni”

Calciomercato news, Antony al Manchester United e Osimhen resta in azzurro

Le chances di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli in questa finestra estiva di calciomercato si fanno sempre più deboli. Lo stesso tecnico dei partenopei Luciano Spalletti aveva speso delle parole più che positive nei confronti del lusitano che vive da separato in causa l’ultimo anno di contratto con il Manchester United, squadra in crisi di risultati nonostante le due vittorie consecutive ottenute dopo le altrettante sconfitte subite in Premier League. Il problema principale di CR7 sarebbe rappresentato dalla mancata partecipazione alla Champions League, motivo per cui il procuratore Jorge Mendes lo avrebbe proposto al Napoli e non solo.

L’Ajax, che affronterà gli azzurri nel girone di Champions League, sta già pensando ad Anwar El Ghazi secondo il Mirror per sostituire Antony che non è stato convocato per la sfida in Eredivisie contro l’Utrecht ed in conferenza stampa il tecnico dei Lancieri Alfred Schreuder ha commentato: “E’ molto triste, di questi tempi oramai tutto ruota attorno ai soldi. Io trovo che sia molto triste, ma è il nostro mondo. Non sono contento che ci stiano accadendo queste cose…” Se dovesse essere confermato l’arrivo di Antony allo United, allora Osimhen non si muoverà da Napoli e Ronaldo dovrà trovare un’altra soluzione per lasciare l’Old Trafford.











