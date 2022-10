Antony, la giocata contro lo Sheriff irrita Scholes/ Video “Clown, è stato ridicolo”

E’ finito nell’occhio del ciclo Antony, l’esterno offensivo brasiliano che la scorsa estate si è trasferito dall’Ajax al Manchester United. Nel corso della sfida di Europa League fra i Red Devils e lo Sheriff Tiraspol, vinta per tre reti a zero dagli inglesi, il calciatore di San Paolo è stato protagonista di un numero d’alta scuola con la palla: ricevuta la sfera sulla fascia destra, ha fatto due giri su se stesso compiendo un cerchio perfetto alla Giotto. Un numero (marchio di fabbrica di Antony) fine a se stesso sia chiaro, visto che subito dopo il trick lo stesso Antony ha tentato una verticalizzazione per un compagno, che però non è andata a buon fine.

In ogni caso il video ha fatto il giro del mondo, divenendo virale, e pare abbia diviso in due la critica. Da una parte sono stati molti coloro che hanno apprezzo il gesto tecnico, anche se inutile, mentre dall’altra sono stati diversi quelli che l’hanno condannato. Fa parte di questa seconda schiera anche Paul Scholes, vera e propria leggenda del Manchester United, che ha stroncato senza mezzi termini Antony. “Se fossi stato il suo avversario – ha detto a BT Sport – avrei saputo cosa fare con lui”, alludendo molto probabilmente ad un fallo.

ANTONY, PAUL SCHOLES LO STRONCA: “COSA STA COMBINANDO?”

Poi Scholes ha proseguito: “Non so cosa sta combinando. Non ha superato nessuno, non sta divertendo nessuno. È 0-0 e poi calcia fuori la palla, ma gioca in questo modo. Ho visto farlo diverse volte con l’Ajax, penso che bisogna che venga messo fuori combattimento”.

Quindi l’opinionista ha rincarato la dose: “Fa qualcosa per qualcuno o per se stesso? Mi piace vedere abilità e intrattenimento, ma non sono questo. Questo è solo fare il clown. È ridicolo, basta vedere la reazione dell’allenatore”. Ed in effetti Ten Hag, il tecnico del Manchester United, nel corso del match non ha preso bene la giocata di Antony. “Dovrò correggere queste sue giocate”, ha dichiarato nel post partita, mostrando una certa diplomazia.

