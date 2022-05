Anxia Lytics, The Band/ Una vittoria e un terzo posto, sono loro i favoriti?

“The Band“, il nuovo show del venerdì sera di Raiuno, si sta rivelando un’ottima occasione per giovani band che desiderano sfruttare il programma per avere una nuova vetrina e migliorare grazie al supporto dei tutor che li seguono in questo percorso. E’ il caso degli Anxia Lytics, gruppo considerato originario di Tortona, anche se la cantante Alessia Gerardi è milanese e il bassista Luca Furfaro è della provincia di Genova.

A seguirli passo dopo passo è Dolcenera, una che ha subito accettato la proposta che le è arrivata dal conduttore convinta di come questo possa essere un’opportunità di crescita anche per lei. Pur essendo ancora all’inizio, in tanti, giuria compresa, sono stati colpiti dalla loro grinta e iniziano a ritenerli tra i favoriti per la vittoria finale.

Anxia Lytics “The Band”: sono loro i favoriti per la vittoria?

Sin dalla prima puntata gli Anxia Lytics hanno stupito tutti ottenendo la vittoria, oltre ai complimenti della giuria. Buona anche la performance nella seconda puntata, dove sono finiti all’ultimo gradino del podio con “Dedicato” di Loredana Bertè.

Tra i primi a commentare positivamente l’esibizione c’è stata Gianna Nannini, che ha avuto parole davvero positive per i ragazzi: “Alessia l’ha portata in alto questa canzone con una caratteristica soul che mi ha incantato“. Le loro aspettative sono tante, anche se per ora preferiscono stare con i piedi per terra: “Ce la stiamo mettendo tutta per esaudire i nostri sogni, sappiamo che il percorso è ancora lungo e tortuoso, ma siamo pronti a metterci completamente in gioco per riuscire a condividere la nostre idee musicali con più persone possibili!” – hanno detto a ‘Oggicronaca.it’.

