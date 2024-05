Anya Taylor-Joy é Furiosa in “A Mad Max Saga” al cinema/ “Ecco come una donna é disposta a tutto per…”

La Furiosa di Anya Taylor-Joy si prepara per il debutto al cinema in Mad Max Saga, e l’attrice protagonista é ora pronta a dare il suo contributo per dimostrarci come una donna sia disposta a tutto per avere la serenità con e di chi ama.

A Mad Max Saga arriva sullo schermo del grande cinema e prevede uno script di poche battute per la protagonista Anya. Per gli spettatori di Mad Max Saga é prevista la storia del passato di Furiosa quando non era ancora Imperatrice ma semplicemente una bambina strappata alla sua famiglia e costretta a sopravvivere in un mondo all’insegna dell’aridità e privo di amore.

Anya si prepara per il debutto al Cinema della Furiosa in a “Mad Max Saga”…

E mentre sale l’attesa per il debutto al cinema di A Mad Max Saga, come trapela tra le pagine di Chi magazine, il regista. George Miller spiega cosa vi sia alla base della peculiarità delle poche battute previste nello script per l’attrice iconica che nell’opera interpreta la neo Furiosa.

Il regista del film in uscita anticipa la peculiare del ruolo Furiosa.

A detta di George Miller non dovrebbe rappresentare un problema il fatto che Anya Taylor Joy abbia poche battute nello script, dal momento che vi sia di fondo una scelta stilistica intenzionale proprio voluta dallo stesso regista. Come riprende tra l’altro tra le anticipazioni dell’opera Telegraph, Furiosa risponde di 30 righe di dialogo in tutto nel film. Il che non corrisponde necessariamente ad un elemento in difetto per il ruolo protagonista, ma a dispetto dei più scettici esso si presenta così minimalista ed essenziale nel content.

Anche perché in quanto tale con il ruolo di poche battute il “dialogo tende a rallentare le cose e il film è un mezzo che spesso è meglio godersi ad alta velocità”, o almeno questo é il punto di vista del regista che anticipa il ruolo della Furiosa.











