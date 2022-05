Anziana investita e uccisa, automobilista fugge: pena 5 mesi/ Nipote: “Giustizia!”

A “Storie Italiane” è stata raccontata la triste vicenda di un’anziana di 97 anni investita a Villaricca (Napoli) davanti alla propria casa da un pirata della strada. Nel corso della puntata di martedì 24 maggio 2022 della trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è stato mostrato il video integrale dell’investimento: in esso si vede che il ragazzo al volante del mezzo scese dallo stesso, per poi fuggire immediatamente senza prestare alcun tipo di soccorso alla donna. Dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale, la 97enne purtroppo perse la vita per via di un’emorragia. L’automobilista, dal canto suo, è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione (pena sospesa). Di fatto, dunque, il conducente non ha scontato neppure un giorno di prigione.

ANZIANA INVESTITA E UCCISA, IL NIPOTE: “L’AUTOMOBILISTA NON L’HA SOCCORSA”

Nicola, nipote della vittima investita dall’autoveicolo, ha parlato in collegamento audiovisivo durante il programma: “Mia nonna è rimasta a terra priva di soccorsi fino a quando non è stata vista dal conducente di un furgone bianco, che ha lanciato l’allarme. Dopo un po’ è arrivata sul posto la madre dell’uomo che si trovava al volante e che ha investito mia nonna. È stata tutto il giorno con noi e ha addirittura detto che chi fa queste cose deve essere ucciso. Ricorreremo in appello”.

