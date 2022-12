Anziana uccisa a Padova, ferito il marito/ Fermata la figlia, ma nessuna ammissione

Maria Angela Sarto, anziana di 86 anni, è stata uccisa nella sua casa in via Galilei a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, mentre il marito, di 89 anni, è rimasto gravemente ferito. Il dramma, come riportato da Repubblica, è avvenuto tra la sera di lunedì e la tarda mattinata di martedì, quando la figlia minore della coppia, insospettita dal fatto che i genitori non rispondessero alle sue telefonate, si è recata nell’abitazione. È lì che ha rinvenuto la donna priva di vita e l’uomo in una pozza di sangue.

L’ottantaseienne, che si trovava in camera da letto, è stata colpita a morte alla nuca con un corpo contundente. Il viso mostra segni di una violenta aggressione. Il marito, trovato nel soggiorno in fin di vita, ha invece un grave trauma al cranio e attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Padova, dove è stato trasportato in elisoccorso. Gli inquirenti, intanto, stanno portando avanti le indagini, che hanno già dato alcuni esiti.

Anziana uccisa a Padova, ferito il marito: indagata la figlia

La figlia maggiore di Maria Angela Sarto, l’anziana uccisa in provincia di Padova, è stata infatti fermata con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. La donna viveva insieme ai genitori nella villetta bifamiliare, ma al momento del rinvenimento dei corpi di lei non c’era alcuna traccia. La Polizia l’ha rintracciata alcune ore dopo a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, e trasportata in caserma. Dall’interrogatorio, tuttavia, non è emersa alcuna ammissione di colpe.

Gli investigatori, anche attraverso le testimonianze dell’altra figlia, stanno scavando nel passato della famiglia per comprendere quale possa essere stato il movente del brutale atto. Inoltre, stanno cercando di recuperare l’arma del delitto, che non è stata rinvenuta nell’abitazione di via Galilei a San Martino di Lupari. È escluso che si sia trattato di un’arma da fuoco o di un coltello.

