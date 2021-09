Anziana vince 500mila euro al Gratta e Vinci/ Napoli, tabaccaio scappa col biglietto

Un tabaccaio di Napoli ha rubato un Gratta e vinci vincente da ben 500mila euro ad una signora anziana. Un episodio grottesco che è raccontato stamane da numerosi organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it, e che ha come protagonista in negativo il titolare di una tabaccheria partenopea, che dopo aver controllato il biglietto, confermando la vincita, non ci ha pensato due volte, si è messo il tagliando in tasca e si è infilato il casco. A quel punto è uscito in strada, è salito sullo scooter ed è fuggito di corsa, lasciando tutti sgomenti, a cominciare dalla donna che aveva appena comprato il Gratta e Vinci, passando dal dipendente del tabaccaio, e arrivando ad alcuni clienti.

Una scena, che come sottolinea TgCom24, pareva più “adatta a un film comico che alla realtà”, e che è avvenuta di preciso nella mattinata di ieri, 3 settembre, presso un locale in centro città a Napoli. Una donna aveva deciso di acquistare un tagliando della lotteria istantanea sperando nella fortuna; a quel punto, come succede, l’acquirente ha iniziato a grattare per scoprire i numeri. Come spesso e volentieri accade in questi casi, la donna è rimasta un po’ dubbiosa vedendo la vincita, ed ha quindi chiesto spiegazioni al dipendente. Anche lui ha verificato, confermando la vincita, dopo di che il biglietto è passato nelle mani del titolare, e anche lui si è accorto di avere fra le mani ben mezzo milione di euro.

GRATTA E VINCI DA 500MILA EURO RUBATO DA TABACCAIO: NON SI TROVA

Una somma che in ogni caso ti cambia la vita: anche se non durano in eterno, 500mila euro in banca permettono comunque di realizzare alcuni progetti, a cominciare dall’acquisto di una casa. Di conseguenza l’uomo non ci ha pensato due volte ed è scappato, non pensando che comunque sarebbe stato facilmente identificato e denunciato, e soprattutto, che non avrebbe potuto incassare i soldi.

Al momento, comunque, il tabaccaio risulta essere ancora irreperibile, e i carabinieri sono sulle sue tracce. In ogni caso il biglietto è diventato carta straccia per chiunque tentasse di incassarlo, visto che l’agenzia dei Monopoli ne ha chiesto il blocco.

