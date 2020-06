Anziano legato e picchiato in casa per 120 euro/ Roma, colpo stile Arancia meccanica

E’ stato legato, picchiato e seviziato per un bottino di appena 120 euro. E’ accaduto a Roma, in zona Morena a scapito di un anziano 84enne che fortunatamente è salvo. Un vero e proprio film dell’orrore in perfetto stile Arancia meccanica ma accaduto nella realtà quello vissuto dal malcapitato che dopo essere andato a dormire, intorno alle 23.30 si è ritrovato circondato da tre bambini. I malviventi, come racconta Il Messaggero, si sono messi intorno al letto e l’hanno illuminato con una luce della torcia puntata addosso. L’ostaggio ha prontamente chiesto spiegazioni e non appena ha iniziato a protestare è stato messo a tacere con un violento pugno in pieno viso che lo ha preso allo zigomo destro facendogli perdere i sensi. Al fine di evitare altri violenti colpi l’anziano è rimasto immobilizzato a letto, legato con le lenzuola al fine di non disturbare ulteriormente il lavoro criminale che i malviventi stavano compiendo nella sua umile abitazione messa letteralmente a soqquadro. Forse solo dopo aver messo l’appartamento sotto sopra i criminali hanno compreso di aver puntato alla vittima sbagliata dal momento che in casa non vi era nulla di valore.

ANZIANO LEGATO E PICCHIATO IN CASA PER 120 EURO A ROMA

Alla fine i malviventi, dopo aver picchiato e legato al letto l’anziano, hanno lasciato l’appartamento con un bottino di appena 120 euro, parte della pensione dell’84enne. La vittima, vedevo e pensionato, è riuscita a liberarsi dalla trappola realizzata dai malviventi per tenerlo a bada e nonostante la paura è riuscito a comporre il numero dei soccorsi ed a chiedere aiuto alle forze dell’ordine prontamente giunte sul posto ed avviato le indagini. Sarà difficile riuscire ad intercettare i banditi che sono intervenuti con volto coperto e guanti al fine di non lasciare traccia di sé. Agli inquirenti la vittima ha raccontato: “Ero a letto, me li sono visti intorno con le spranghe. Ho pensato ad un incubo invece era la realtà. Erano cattivi volevano oggetti di valore. Gli ho detto che non li avevo. Ed uno dei tre mi ha sferrato un pugno sul volto. E’ stato allucinante”. L’anziano fortunatamente sta bene dopo lo choc vissuto ed a quanto pare, non si sarebbe trattato di un colpo isolato dal momento che casi simili sarebbero già stati registrati nella medesima zona sottolineando quindi come il rischio rapine a Roma sia in costante aumento.



